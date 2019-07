Borna

Die 50-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia hatte ihr Fahrzeug am 11. Juli auf der Heinrichstraße abgestellt. Gegen 15 Uhr stieg sie wieder in ihr Auto und fuhr los. Gleich darauf bemerkte sie einen Zettel am Scheibenwischer.

Ein Anwohner teilte ihr mit, dass ein Junge mit einem Rad gegen ihr Auto gefahren und dann hingefallen sei. Gleich darauf habe er den Unfallort verlassen. Sie schaute sich ihren Skoda an und entdeckte Lack- und Kratzspuren an der hinteren rechten Fahrzeugtür und am hinteren rechten Radkasten. Die Höhe des Sachschadens wurde mit etwa 500 Euro angegeben. Die Geschädigte erstattete daraufhin Anzeige.

Polizei Borna sucht Zeugen

Wer hat Beobachtungen gemacht, wer kann Hinweise zum Verursacher geben? Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a, Tel. 03433 2440.

Von LVZ/gap