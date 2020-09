Zertifikat für Kinderschutz der Sana-Klinik Borna: Misshandlungen erkennen und aktiv werden

Borna

Wenn Eltern nur selten ihr krankes Kind im Krankenhaus besuchen, nicht am Krankheitsverlauf interessiert sind oder überfordert wirken, kommt in der Sana Klinik Borna das Kinderschutzteam zum Einsatz. Es wird auch dann aktiv, wenn es während des Klinikaufenthalts Anzeichen von Vernachlässigung, Misshandlung oder Missbrauch gibt. Für seine Arbeit ist das Team nun kürzlich von der „Deutschen Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin“ offiziell zertifiziert worden.

„Den größten Teil unserer Arbeit macht die Unterstützung von Familien aus“, sagt Marion Heruth. Sie ist leitende Oberärztin Pädiatrie an der Bornaer Kinderklinik und als solche auch für das Kinderschutzteam verantwortlich. Mitunter sei es im Klinikalltag schwer, eine Kindeswohlgefährdung wahrzunehmen. Nicht immer ist die Sachlage klar, sind Anzeichen eindeutig. Oberstes Ziel sei daher, Anzeichen für Kindeswohlgefährdung in Form von körperlicher, sexueller oder seelischer Gewalt und Vernachlässigung zu erkennen. Besteht der konkrete Verdacht, dass ein Kind gefährdet ist, sind zunächst Elterngespräche und der Schutz der betroffenen Kinder und Jugendlichen wichtig.

Kinderschutzteam leistet hoch sensible Arbeit

Das Kinderschutzteam besteht bereits seit 2013. Es setzt sich aus Mitarbeitern verschiedener Fachrichtungen zusammen: Kinderärzten, Fachkräften aus dem psychosozialen Dienst und Kinderkrankenschwestern. Es trifft sich regelmäßig, um sein Vorgehen abzustimmen, Fallbesprechungen durchzuführen und sich fortzubilden. „Wir sprechen mit den Eltern und zeigen Hilfswege auf“, erklärt Heruth. Auf etwas so persönliches wie die Erziehungsarbeit Einfluss zu nehmen, sei nicht immer einfach. Im Gegenteil: „Es ist eine hoch sensible Arbeit.“

Zum Aufgabengebiet der Kinderschutzgruppe gehört es auch, Familien mit Risikofaktoren, etwa junge Mütter, zu beraten und in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken. In Zusammenarbeit mit dem Jugendamt können dann beispielsweise Familienhilfen initiiert werden, die die Eltern und ihre Kinder regelmäßig zu Hause besuchen und unterstützen.

Verdacht muss umsichtig nachgegangen werden

„Es ist nur schwer vorstellbar, wie häufig es zu einer potenziellen Kindeswohlgefährdung kommt – oft ohne dass diese von der näheren Umgebung bemerkt wird“, macht Sana-Geschäftsführer Cord Meyer deutlich. Umso mehr müsse jedem Verdacht umsichtig nachgegangen werden. „Und das geht nur mit einem kompetenten und erfahrenen interdisziplinären Team, das darin geschult ist, die Anzeichen auf eine Kindeswohlgefährdung zu erkennen und zu analysieren."

