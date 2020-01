Zetzsche peilt Chefposten im Regiser Rathaus an

Regis-Breitingen

Als Kandidat der Mitte sieht sich Jörg Zetzsche für die Bürgermeisterwahl in Regis-Breitingen. „Politisch, im Alter und bei der Kinderzahl“, meint der Bewerber der Freien Wähler schmunzelnd. Mit einem Wahlkampf von Tür zu Tür will er den Erfolg erreichen. Am 19. Januar stellt er sich mit zwei Konkurrenten – Wolfram Lenk (56, Die Linke) und Karsten Jockisch (51, CDU) – dem Votum der Wähler.

Zehn Jahre Lokalpolitik im Stadtrat

Der 54-Jährige ist ein Mann von hier, wie die anderen zwei. „Ich wohne in Regis seit 54 Jahren im selben Gebäude, habe nur mal die Wohnung gewechselt“, sagt er. Die Initialzündung, sich in der Lokalpolitik zu engagieren, gab es 2005, als die Stadt das Freibad schließen wollte. „Ich habe noch die Meisterprüfung beendet und mich dann 2009 zur Stadtratswahl gestellt.“ Mehr als zehn Jahre ist Jörg Zetzsche nun Abgeordneter. Zudem arbeitete er als Nachrücker zwei Jahre im Kreistag mit.

Zetzsches berufliche Entwicklung

Der Start ins Berufsleben war für alle drei Kandidaten gleich: von der 10. Klasse an der Polytechnischen Oberschule „ Hermann Matern“ (heute Oberschule Regis-Breitingen) zur Ausbildung zum Instandhaltungsmechaniker in der Zentralwerkstatt (Teil des Kombinats Anlagenbau Braunkohle). Als dort nach der DDR die meisten entlassen wurden, machte sich Zetzsche mit einem Fitnessstudio selbstständig, das sich nach sechs Jahren aber nicht mehr rentierte.

Nach europaweiter Tätigkeit in Zeitarbeitsfirmen war er in einem Espenhainer Unternehmen im alten Beruf beschäftigt. Begleitend qualifizierte er sich zum Metallbaumeister und zum Internationalen Schweißfachmann. Für drei Jahre heuerte er als Lehrausbilder in der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis an, ehe er seit 2011 im Außendienst mit Beratung und Vertrieb für Schweißtechnik in Sachsen und Thüringen unterwegs ist. Er ist geschieden und hat einen Sohn, der zur Hälfte bei ihm lebt.

Anstoß für Projekte und Aktionen

Statt des bloßen Handhebens im Stadtrat schob er viele Sachen und Aktionen an, die „ohne mein Engagement gar nicht oder zu spät passiert wären“, sagt er. „Ich war unter anderem Initiator für die Sanierung eines Spielplatzes im Neubaugebiet mit den Eltern, die Restaurierung des Halbfassbrunnens auf dem Markt und die Brunnenfeste dort sowie die Kostenübernahme des Landkreises für die Schülerbeförderung von Neukieritzsch nach Regis.“ Wobei er Wert darauf legt, dass immer weitere Akteure an der Umsetzung beteiligt waren.

Wechsel von CDU zu Freien Wählern

Im Februar 2019 trat Zetzsche aus der CDU aus, schwer enttäuscht von „seiner“ Landesregierung. „Statt wegen der sanierungsbedürftigen Oberschule auf der Vergangenheit – den falschen Entscheidungen aus Dresden – herumzureiten, sollten wir lieber eigene Mittel einsetzen; die bei uns ja gerade gering sind. Das konnte ich nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren.“ Zudem fehlte ihm die Wertschätzung im Ortsverband, „dabei hatte ich 2014 die meisten Stimmen geholt“. Auf seine Initiative entstanden die Freien Wähler: Sie wurden Wahlsieger.

LVZ-Wahlforum am 8. Januar Bei der Bürgermeisterwahl am 19. Januar können sich die Bürger der Stadt Regis-Breitingen zwischen drei Kandidaten entscheiden. Die Leipziger Volkszeitung lädt für die Vorstellung der Bewerber mit ihren Plänen und Vorhaben zu einem öffentlichen LVZ-Wahlforum am 8. Januar ein. Dieses beginnt 19 Uhr in der Sportgaststätte Heiche. Beim Podiumsgespräch werden Wolfram Lenk ( Die Linke), Jörg Zetzsche (Freie Wähler) und Karsten Jockisch ( CDU) von Redakteur Olaf Krenz befragt. Die Besucher können Fragen stellen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Ziele: Oberschul-Neubau, Gewerbe, Bauland

Die Ziele als Bürgermeister sind denen der Mitbewerber ähnlich. „Am dringendsten ist nun mal die Oberschule, am besten ein Neubau.“ Vom städtischen Anteil und den Krediten hängt viel Weiteres ab, wovon er schon Vorstellungen hat. Natürlich könne er was versprechen, das sei aber Schall und Rauch, wenn nach der Erfüllung der Pflichtaufgaben kein Geld mehr da ist.

Unabhängig davon ist es Zetzsche wichtig, auf Industrie und Handwerk zuzugehen. „In Zusammenarbeit mit dem Eigentümer kann das Zentralwerkstatt-Gelände einen günstigen Start für neue Unternehmen bieten.“ Gewerbe bringt ja Steuereinnahmen. Ebenso benötigt Regis-Breitingen Bauland für Familien.

Ungelöste Probleme und Durchsetzungskraft

Zudem beschäftigen ihn die ungelöste Problematik Bürgerbegegnungszentrum Am Schäferbrunnen, in die viel Geld geflossen ist, die Zukunft des alten Kindergartens und der Breitbandausbau. „Beim schnellen Internet sind die Ortsteile abgehängt. Das ist heute längst kein Luxusproblem mehr.“ Und vor allem soll das vom Aus bedrohte Freibad erhalten werden.

„Wir müssen intensiver nach Fördermitteln suchen, sie beantragen und nutzen“, hat der 54-Jährige erkannt. Laut Landratsamt habe keine andere Kommune im Kreis in den letzten Jahren so wenig Gelder beantragt wie Regis. „Und uns fehlen Tempo und Durchsetzungskraft. Darauf haben mich Bürger angesprochen. Das müssen wir ändern.“

Regis-Breitingen soll eigenständig bleiben

Bis zum Wahltermin will er bei jedem Haushalt geklingelt und, wenn möglich, sich vorgestellt und mit den Leuten gesprochen haben. Er ist mit den Ortsteilen und dem Stadtgebiet fast durch. Am Ende wird er an fünf Wochenenden, im Jahresurlaub und oft am Feierabend im Einsatz gewesen sein, meint Zetzsche.

Mehrfach ging es um eine Eingemeindung. „Dorfbewohner fragten mich, was die Eigenständigkeit bringen soll. Die Eingemeindung sei ein Schritt nach vorn, wenn wir allein nicht klarkommen. Das ist aber nicht der Fall. Das wäre ein Schritt ohne Not.“ Regis-Breitingen und seine Ortsteile müssen nicht unzufrieden sein, es gibt eine beachtliche Infrastruktur und ein schönes Umfeld. „Beim Zusammengehen mit anderen Kommunen entstehen Kollateralschäden. Wir sollten in Bornaer und Neukieritzscher Orten nachfragen.“

Den Oberschul-Neubau als Auslöser der Debatte will er über einen Schulzweckverband mit Partnern klären. Wenn es jedoch eine städtische Zwangslage gibt, muss ergebnisoffen verhandelt werden, findet Jörg Zetzsche. „Immer mit dem Ohr am Bürger. Und das Beste für Regis und die Dörfer rausholen. Doch erst mal die Eigenständigkeit behalten, so lange es geht.“

Lesen Sie auch:

Von Olaf Krenz