Zetzsche wird fünfter Regiser Bürgermeister seit der Wende

Am Wochenende steht der Wechsel auf dem Chef-Stuhl im Rathaus von Regis-Breitingen an. Dann übernimmt der 23. Bürgermeister, seit 1832 der erste der damaligen Stadt Regis gewählt worden war. Vereidigt und verpflichtet für dieses Amt wird Jörg Zetzsche (Freie Wähler) als Nachfolger von Wolfram Lenk ( Die Linke) auf der Sondersitzung des Stadtrates am voraussichtlich 2. April.

Nach der Wende sind damit in sechs Bürgermeisterwahlen schon fünf verschiedene Lokalpolitiker „erster Mann“ der Stadt geworden. Lediglich einer wurde wiedergewählt, schied dann jedoch vorzeitig aus. Kontinuität wie in anderen Kommunen konnte es damit auf dem Führungsposten im Pleißestädtchen nicht geben.

Reinhard Döring (SPD, †) ist als einziger Bürgermeister nach der Wende wiedergewählt worden. Quelle: Andreas Döring

Bürgermeister-Wahl 1990 im neuen Stadtrat

Den Anfang 1990 hatte Werner Frommhold gemacht. Er war, für die Demokratische Bauernpartei Deutschlands (DBD) angetreten, vom frisch gewählten Stadtrat ins Amt gehoben worden. Vier Jahre später war er, nun Einzelbewerber, jedoch seinem bisherigen Bauamtsleiter Reinhard Mäder ( SPD) unterlegen. Während Frommhold später für die CDU im Stadtrat saß, wiederholte der Sozialdemokrat seinen Erfolg 2001. Allerdings fiel Mäder 2004/2005 krankheitsbedingt aus und wurde im Herbst in den Ruhestand versetzt; er starb 2009.

Wahl des Bürgermeisters von Regis-Breitingen am 12. Februar 2006: Thomas Kratzsch (r., CDU-Mandat) geht aus dem zweiten Wahlgang mit 59,04 Prozent als Sieger hervor. Beim Warten aufs Ergebnis ist Werner Frommhold (CDU) mit dabei, der von 1990 bis 1994 Bürgermeister war. Quelle: Dieter Kluge

Wahl 2006 startet mit sechs Kandidaten

Die Bürger von Regis-Breitingen traten deshalb vorzeitig Anfang 2006 an die Wahlurnen; der „normale“ Termin war 2008. Im zweiten Durchgang erhielt Thomas Kratzsch (CDU-Mandat), der zuvor schon etwa eineinhalb Jahre die Amtsgeschäfte in Vertretung geführt hatte, im zweiten Durchgang die meisten Stimmen eines Kandidaten-Quartetts. Beim ersten Termin hatte es gar sechs Bewerber gegeben. Kratzsch war dann 2013 ebenso wenig eine erneute Mehrheit beschieden wie seinem überraschenden Bezwinger Lenk nun im aktuellen Jahr. Dabei hatte der Noch-Amtsinhaber Mitte Januar die meisten Stimmen eines Trios geholt, ehe Zetzsche im direkten Duell des zweiten Wahlgangs mit 54,38 Prozent gegenüber Lenks 45,62 Prozent vorbeizog.

Viele Wechsel in fast 190 Jahren Bürgermeister-Geschichte

Ursprünglich hatte in Regis ein Gemeindevorsteher die Entscheidungen gefällt. Erst 1832 war hier die allgemeine Städteordnung des Königreichs Sachsen angewandt worden, nach der ein Bürgermeister zu wählen war. Eine Liste mit den Namen und Amtszeiten in Regis beziehungsweise Regis-Breitingen (1920 vereinigt) über die knapp 190 Jahre hat Ortschronist Dieter Kluge zusammengetragen. Es wird deutlich, dass schon in vergangenen Zeiten der Wechsel auf diesem Posten die wesentliche Konstante war.

Fünf Vor- und Nachwende-Bürgermeister von Regis-Breitngen sind im Jahr 2000 zum 125. Jubiläum der Feuerwehr zusammengekommen: Rolf Mühling (v. l., Amtszeit 1961-1970, †), Gisela Drews (1970-1978, †), Bernd Ricke (1978-1990), Werner Frommhold (1990-1994) und Reinhard Mäder (1994-2005, †). Quelle: Dieter Kluge

Immerhin brachte es der erste Bürgermeister Johann Gottfried Teich auf gut 16 Dienstjahre (1833-1849). Und vor Gustav Arno Vogel (1912-1932, 20 Jahre) ist Franz Louis Winter Spitzenreiter, der von 1869 bis 1906 und damit 37 Jahre die Geschicke der Stadt leitete. Doch ansonsten war ihren Kollegen meist nur eine mittlere einstellige Amtszeit beschieden.

Zetzsche: Dienstantritt am Sonntag, Arbeitsbeginn am Montag

Jetzt liegen vor Jörg Zetzsche laut Gemeindeordnung sieben Jahre als Chef des Pleißestädtchens. Offizieller Dienstantritt ist am 29. März, am Sonntag. Tags darauf nimmt er die Arbeit auf. Die Vereidigung am folgenden Donnerstag ist dann lediglich der formale, feierliche Akt dafür.

Der neue Regiser Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) bei der eigenen Stimmabgabe im ersten Wahlgang am 19. Januar 2020. Quelle: Olaf Krenz

Von Olaf Krenz