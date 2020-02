Borna

Am Montagvormittag hat ein Unbekannter auf dem Parkplatz des OBI-Marktes Am Wilhelmschacht in Borna ein anderes Fahrzeug gerammt und dann Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Scheibenwischer des beschädigten Fahrzeugs eine Telefonnummer hinterlassen, die jedoch nicht vergeben war.

Die Beamten suchen nun nach Zeugen. Bei dem Fahrzeug des Flüchtigen handelt es sich um einen PKW Subaru mit dem Kennzeichen L-UM 6964.

Von lvz