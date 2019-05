Rötha

Ein am Johann-Sebastian-Bach-Platz in Rötha parkendes Auto ist in der Zeit zwischen 24. Mai mittags und dem frühen Morgen des 27. Mai erheblich beschädigt worden. Der 34-jährige Nutzer hatte das Dienstfahrzeug, ein grauer VW Fox, gesichert auf dem Parkplatz an der Marienkirche abgestellt. Als er Montagfrüh den Pkw wieder nutzen wollte, musste er feststellen, dass dieser auf der Fahrerseite von vorn bis hinten beschädigt war, vermutlich passiert beim Ausparken. Der Verursacher hatte sich aus dem Staub gemacht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 3000 Euro.

Die Polizeidirektion Leipzig bittet Zeugen um Hinweise an das Polizeirevier Borna, Tel. 03433/2440.

Von thl