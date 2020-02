Groitzsch

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Groitzsch. Bereits am 10. Februar fuhr ein unbekanntes Fahrzeug ein 1,20 Meter hohen Metallpoller auf dem Parkplatz des Netto-Markt an der Schusterstraße komplett um. Danach entfernte sich der Verursacher pflichtwidrig mit seinem Auto, haben die Beamten jetzt mitgeteilt. Der Vorfall ereignete sich an dem Montag zwischen 7 und 13 Uhr. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Borna unter der Telefonnummern 03433/24 41 00 zu wenden. Dabei sollte auch die Vorgangsnummer 2333/20/149110 angegeben werden.

Dieser Metallpoller auf dem Parkplatz des Netto-Markt in Groitzsch ist umgefahren worde, er wurde bei der Anzeigenaufnahme für das Foto provisorisch wieder aufgestellt. Quelle: Polizeirevier Borna

Von LVZ