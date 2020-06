Zeugnisausgabe gerettet – Abschied ohne Händeschütteln an der Bornaer Dinterschule

Borna

Hände werden garantiert nicht geschüttelt, wenn die Schüler der neunten und zehnten Klassen der Bornaer Dinterschule ihre Abschlusszeugnisse bekommen. Ein feierlicher Rahmen soll trotzdem entstehen – so wie das unter Corona-Vorzeichen möglich ist, sagt Schulleiter Frank Ziemann. Die beiden Stufen sollen dabei nicht zusammen kommen. Wenn die Abschlusszeugnisse ausgegeben werden, erfolgt das im Gegensatz zu früheren Jahren klassenweise.

Eltern sind dabei

Für alle vier Abschlussklassen findet sich schlichtweg keine geeignete Räumlichkeit. Auch das Kulturhaus Böhlen ist unter den heutigen Bedingungen zu klein, „da passen nur 125 Leute rein“, so Ziemann. Denn die Eltern der Schüler sollen schon dabei sein in diesem wichtigen Moment, der das Leben eines jeden Schülers prägt. Das funktioniert im Stadtkulturhaus, wenn bei entsprechender Bestuhlung immerhin drei Leute aus einem Hausstand, zusammensitzen. So etwa ein Schüler und zwei Elternteile. Deshalb finden am 11. Juli vier Abschlussveranstaltungen für die scheidenden Dinterschüler statt.

Keine Maske auf der Bühne

Wenn auch sonst im Stadtkulturhaus die Maskenpflicht gilt, auf der Bühne nicht. Ziemann: „Da werden ja auch Fotos gemacht“, in gewisser Weise Dokumente für die Ewigkeit oder wenigstens fürs Leben, und wer will da schon mit einer Maske zu sehen sein. Das allerdings hat zur Folge, das jeweils nur vier Schüler zeitgleich auf die Bühne kommen, üblicherweise wären es mehr. Aber Abstand muss sein. Die Schüler erhalten ihre Zeugnisse auch nicht aus der Hand des Schulleiters, sondern nehmen sie sich – ebenso wie die dazugehörige Blume – von einem Tisch.

Das Kulturprogramm wird abgespeckt, Gesang ist ohnehin nicht erlaubt. Immerhin gibt es etwas Klaviermusik. Und die traditionellen Reden von Schülern und Schulleiter gibt es auch.

Zeugnisausgabe gerettet

Damit ist die Zeugnisausgabe in einem feierlichen Rahmen gerettet. Was den Abschlussball, in normalen Jahren Teil zwei der Verabschiedungszeremonie nach der Schulzeit, anbelangt, so bleibt es bei der offiziellen Absage. Das war schon länger klar. Schulleiter Ziemann geht aber davon aus, dass die Klassen etwas für sich organisieren.

