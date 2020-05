Ziegelei Erbs in Pegau: Besuch wieder möglich

Pegau

Die Außenstelle des Pegauer Museums startet am 10. Mai in die Saison. Das Technische Denkmal „ Ziegelei Erbs“ an der Audigaster Straße, neben der Bundesstraße 2, kann nun wieder sonntags besucht werden. Geöffnet ist von 13 bis 16 Uhr, teilt das Museum mit.

Ziegelei-Produktion ab 1911

Die Ziegelei wurde 1909 von Julius Erbs gegründet. Allerdings konnte er erst nach der Überwindung zahlreicher Formalitäten 1911 die Produktion von Ziegelsteinen aufnehmen. Zu dieser Zeit existierten in Pegau, Carsdorf und an der Straße nach Stöntzsch (abgebaggerter Nachbarort) ein gutes Dutzend solcher Unternehmen, mit Hoffmann'schem Ringofen und mechanischem Dampfbetrieb. Als Rohstoff diente der Auenlehm aus der Umgebung. Die Ziegel wurden für den regionalen Markt produziert, dienten etwa nach dem Krieg für den Wiederaufbau der Leipziger Oper. Die Ziegelei Erbs stellte Mitte der 1970er-Jahre infolge der Erkrankung des letzten Besitzers Walter Zobel die Produktion ein.

Seite 1994 technisches Denkmal

Pressenhaus, Trockenschuppen und Brennofen sind im nahezu ursprünglichen Zustand erhalten. 1980 wurde das Objekt unter Denkmalschutz gestellt, 1992/1993 wurde es restauriert. Seit 1994 ist die Ziegelei als technisches Denkmal öffentlich zugänglich. Auf dem Schornstein brüten seit 1988 regelmäßig Weißstörche.

Saison 2020: 10. Mai bis 3. Oktober. Öffnungszeiten: sonntags, 13 bis 16 Uhr. Eintritt: Erwachsene 2 Euro, Kinder ein Euro. Gruppenbesuche in der Woche nach Vereinbarung unter Telefon 034296/9 80 33.

Von Hans-Hermann Koch