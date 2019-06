Neukieritzsch/Lobstädt

Knapp drei Monate ist es her, seit die Gemeinde Neukieritzsch ihrem Ärger über die seit Jahren illegal in der ehemaligen Ziegelei in Lobstädt gelagerten Abfälle und die Duldung des Zustandes durch die Behörden Luft machte. Der Rat verabschiedete damals auf Bitten des Lobstädter Ortschaftsrates einen offenen Brief.

Weder vom sächsischen Umweltminister noch von der Landesdirektion Sachsen gibt es bisher eine Reaktion, auch nicht vom Landratsamt. Letzteres könnte sich jetzt ändern, denn für die nächste Sitzung des Gemeinderates am 25. Juni hat sich Lutz Bergmann angesagt. Der Leiter des Umweltamtes beim Landratsamt stand ebenfalls im Verteiler des Protestschreibens.

Anfrage der Grünen bestätigt hohe Kriminalitätsrate

Bergmann wollte sich ursprünglich schon Mitte Mai zu den von der Gemeinde erhobenen Forderungen und Vorwürfen an die Behörden äußern, sagte den Termin vor dem Technischen Ausschuss aber wegen Krankheit ab.

Jetzt bekommt der Auftritt Bergmanns vor dem Gemeinderat sogar noch zusätzliche Brisanz. Denn das Areal, welches in Lobstädt als Erfkampgelände bekannt ist, ist nicht nur ein illegales Abfalllager, es ist offenbar auch ein Ort hoher Kriminalität.

Zwischen dem 9. November 2011, damals brannte auf dem Gelände eine Lagerhalle, und dem 26. November 2018 waren und sind bei den Ermittlungsbehörden beziehungsweise bei den Gerichten nicht weniger als 21 Fälle von Straftaten anhängig, die auf dem Gelände begangen wurden beziehungsweise von dort ausgingen. Das geht aus der Antwort der sächsischen Regierung auf eine Parlamentsanfrage des Landtagsabgeordneten Volkmar Zschocke (Grüne) hervor.

Gericht verurteilt nur einen Tatverdächtigen

Hinzu kommen noch vier Straftaten zwischen Ende November vorigen Jahres und Ende März, die noch bei der Polizei liegen. Dabei handelt es sich um zwei Anschläge gegen die ehemalige Fabrikantenvilla, die gerade saniert wird, um einen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz und um illegalen Anbau von Cannabis.

Auf der Liste der Straftaten davor findet sich vorwiegend Diebstahl – 13 Fälle – unterschiedlichen Ausmaßes. Es geht aber auch um illegalen Waffenbesitz und andere Delikte. Was die Liste auch zeigt, ist eine weitgehende Erfolglosigkeit der Ermittler. Fast die Hälfte der Verfahren wurde eingestellt, weil kein Täter ermittelt werden konnte, wie es zur Begründung heißt.

Und nur in einem einzigen Fall kam es bisher zur Anklage und zur Verurteilung. Für einen Diebstahl im Frühjahr 2018 wurde der Täter zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.

Die meisten Straftaten bleiben unaufgeklärt

Unaufgeklärt bleibt die Brandstiftung vom 9. November 2011, das Verfahren stellten die Behörden ein knappes Jahr später ein, weil kein Täter gefunden wurde. Auch die damit einhergehende Gewässerverunreinigung und die Luftverunreinigung, die als zwei getrennte Taten in den Akten standen, werden nicht mehr verfolgt.

Der erste aufgelistete Diebstahl trägt als Datum den 18. November 2014. Der Fall wurde schon nach zwei Monaten zu den Akten gelegt. Geklaut wurden in den kommenden Jahren immer wieder so genannte „sonstige Dinge“, wie es bei der Staatsanwaltschaft offiziell heißt, aus Gebäuden oder aus Fahrzeugen.

Viermal ist die Rede davon, dass Autos geklaut wurden, je einmal waren ein Fahrrad und ein Moped oder Motorrad die Beute. Ein Verfahren wegen gewerbsmäßiger Hehlerei, also des Handelns mit Diebesgut, war Ende Mai noch bei der Staatsanwaltschaft anhängig. Das gilt auch für einen Verstoß gegen das Waffengesetz und für einen Fall von unterlassener Hilfeleistung.

Landtagsabgeordneter Zschocke sieht in der Antwort der Staatsregierung seine Befürchtung bestätigt, dass sich das Areal zu einem Kriminalitätsschwerpunkt entwickelt. Zumal die Auflistung zeige, dass die Kette der Straftaten in der Gegenwart nicht abreiße.

Zsckocke wirft Landkreis Nachlässigkeit vor

Zum Schutz der Bevölkerung werde das Umfeld durch das Polizeirevier Borna „zu unregelmäßigen Zeiten bestreift“, heißt es auf Zschockes Frage nach dem Schutz vor weiteren Fällen von Kriminalität. Das sei ihm zu wenig, gibt Zschocke zu verstehen. Doch während er das Handeln des Landratsamtes bezüglich des Areals tatsächlich als „nachlässig“ empfindet, wolle er der Polizei ausdrücklich keinen Vorwurf der Untätigkeit machen. „Die Polizei hat einfach zu wenig Personal“, sagt Zschocke und verweist auf einen Vorschlag seiner Partei für mehr Reviere in Sachsen.

Der Auftritt von Umweltamtsleiter Lutz Bergmann steht ganz vorn auf der Tagesordnung der öffentlichen Gemeinderatssitzung von Neukieritzsch am 25. Juni. Die beginnt diesmal eine Stunde früher als üblich, nämlich schon 17 Uhr.

