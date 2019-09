Böhlen

Ein Zigarettenautomat ist in den frühen Morgenstunden am Mittwoch in Böhlen in die Luft gegangen. Wie die Polizei mitteilte, ist der Automat in der Karl-Marx-Straße gegen vier Uhr durch zwei unbekannte Täter aufgesprengt worden. Womit das passierte, sei den Angaben zufolge noch unklar. Die Täter hätten jedoch Zigaretten und Bargeld entwendet. Hierzu seien sie zweimal zum Tatort gekommen. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Der Schaden durch Diebstahl und Zerstörung soll sich jeweils auf einen mittleren dreistelligen Betrag belaufen. Die Polizei ermittelt wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls und wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.

Von LVZ