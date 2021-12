Zigarettenautomat in Lobstädt gesprengt

Neukieritzsch/Lobstädt

Die Behaglichkeit und Gemütlichkeit des Heiligabends hat ein oder mehrere Personen in Lobstädt offensichtlich nicht zufriedengestellt. Unbekannte haben am Freitag gegen 22.30 Uhr in dem Neukieritzscher Ortsteil einen Zigarettenautomaten gesprengt. Auf welche Art und Weise das genau geschehen ist, kann die Polizeidirektion Leipzig bisher nicht benennen. Auf jeden Fall haben die Täter eine unbestimmte Menge an Zigarettenschachteln sowie Bargeld entwendet. Die Höhe des Schadens ist nicht gemeldet worden.

Weitere Automatensprengungen gab es in der Nacht zum 25. Dezember auch in Gaschwitz (Stadt Markkleeberg) und im Leipzig Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld. Der Lobstädter Zigarettenautomat in der Victoriastraße war vor einem Jahr schon mal Angriffsziel gewesen. Wenige Tage vor Weihnachten hatten ihn Unbekannte komplett aus der Verankerung gerissen, weggeschafft, aufgebrochen und leer geräumt.

Von LVZ