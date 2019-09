Böhlen

Am Wochenende wird das Kulturhaus in Böhlen erneut zum Mekka der Klöppler. Der Klöppelzirkel des Kulturvereins lädt zum mittlerweile dritten Klöppeltreffen ein und schart am Sonnabend, 7. September, etliche Freunde dieser Form der Handarbeit um sich. „Wir wollen damit vor allem begeisterte Klöppler zusammenbringen, Erfahrungen austauschen und neue Interessenten gewinnen“, macht Christine Beyer vom Böhlener Klöppelzirkel deutlich.

Klöppeln ist alles andere als langweilig

Das Motto lautet daher: „Kommen, sehen, staunen, lernen, tauschen, fachsimpeln“. Denn dass Klöppeln alles andere als langweilig ist, haben die Frauen vom Zirkel in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen. Schließlich sind Deckchen und Fensterschmuck bei weitem nicht die einzigen Dinge, die auf die Art und Weise entstehen können. Die Handwerkskunst hat noch viel mehr zu bieten. Das Repertoire reicht von Architekturbildern über Osterschmuck bis hin zu 3D-Figuren.

Ob Gizeh, Leipzig oder japanische Landschaften: Christine Beyer zeigt geklöppelte architektonische Meisterwerke. Quelle: Julia Tonne

Entsprechend umfangreich sind auch die Möglichkeiten am Sonnabend. Jede einzelne Klöppelgruppe – die kommen aus ganz Deutschland – stellt sich und eigene Kreationen vor. Außerdem steht Schauklöppeln auf dem Programm. Wer eine Ausrüstung – also Garne, Klöppelsack und Klöppel – sein Eigen nennt, kann daran teilnehmen. Weiter geht es mit einem Kurzkursus für so genannte Torchonspitzen und einer Tauschbörse für Garne und weitere Materialien rund ums Klöppeln.

Am 7. September wird im Böhlener Kulturhaus wieder den ganzen Tag geklöppelt. Quelle: Christian Neffe

Der Eintritt kostet für klöppel-unerfahrene Besucher 2,50 Euro, für passionierte Handarbeiter ein kleines geklöppeltes Weihnachtsbaumschmuckstück. Von 13 bis 18 Uhr dreht sich im Kulturhaus alles ums Klöppeln.

Von Julia Tonne