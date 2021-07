Zocken bis tief in die Nacht – im Freibad Pegau

Pegau

Zocken bis in die Nacht, zelten, baden, Massagen genießen, gemeinsam kochen: Eine Gruppe Leipziger macht derzeit aus einer LAN-Party einen Familienurlaub. Ort des Geschehens: das Pegauer Freibad. Mit dabei: Frauen, Kind und Kegel. Für die PDG – auf putzige Art ausgesprochen „PeeDeeSchee“ oder auch Pooldaygamer – ist die derzeitige Open-Air-LAN-Party in einem Freibad die zehnte Auflage. Und das Jubiläum bedeutet: noch mehr Spieler, viel Musik und vor allem: zwei Physiotherapeutinnen, die extra für drei Tage anreisen, um den Zockern nach getaner Spielerei eine ausgiebige Nacken- und Schultermassage zuteil werden zu lassen.

Zur Galerie Sommerurlaub: Das verbinden viele mit Sonne, Strand, Meer oder auch Bergen. Nicht so die Pooldaygamer aus Leipzig. Für sie heißt Sommerurlaub: Zocken, zelten und planschen mit der ganzen Familie im Pegauer Freibad.

„Der zehnte Geburtstag sollte schon etwas Besonderes sein“, sagt Markus Hiller, der gemeinsam mit Rico Molnár und Maik Schwerdtner die PDG einst gegründet hat. Dabei fing die Leidenschaft ganz harmlos in einer WG an, setzte sich in einer Garage fort – und findet nun seit Jahren ihren Ort der Bestimmung in einem Freibad. Was zum großen Teil dem Großvater von Rico geschuldet ist. Der arbeitete einst im Imbiss im Freibad Lützen. Doch weil die Partys immer größer wurden und mehr Platz erforderten, zogen die Zocker schließlich nach Pegau um.

Familien-Urlaub mit Kind und Kegel, zelten und zocken

Mittlerweile ist die LAN-Party zum echten Sommer-Familien-Urlaub avanciert, der sich in einer wahren Zeltstadt abspielt. Zelte zum Schlafen, ein Zelt zum Zocken bis tief in die Nacht, ein Küchenzelt – und auch eines, das einer Lounge gleichkommt. „Das Schöne ist, dass wir hier alles unter dem Deckmantel der Familientauglichkeit machen können“, sagt Rico und lächelt etwas verschmitzt. Er selbst hat auch Frau und Tochter mitgebracht. Und während die Kleine munter im Bad herumrennt und planschen geht, sitzt Papa ab mittags meist vor großen Monitoren. „Familienurlaub ist es dennoch“, erklärt Hiller, ebenfalls mit Frau und Tochter angereist. Denn selbstverständlich gebe es neben dem Zocken auch zahlreiche Unternehmungen, die Kinder können miteinander spielen, es werde gekocht, das Wetter genossen, entspannt und auch mal Sport gemacht.

Markus Hiller (links) und Rico Molnár haben genauso Küchendienst wie die anderen Spieler. Quelle: Julia Tonne

Mit drei Transportern ist die Gruppe, die noch bis zum nächsten Wochenende vor Ort ist und bis dahin auch noch deutlich größer wird, nach Pegau gekommen – und die mussten insgesamt zehnmal zwischen der Elsterstadt und Leipzig pendeln, um sämtliches Equipment ranzuschaffen. „Insofern ist es fast schon ein Festival“, betont Hiller. Und der Zulauf reiße nicht ab. In schöner Regelmäßigkeit würden sich neue Gamer auf der Homepage der PDG registrieren. Immerhin habe der Freundeskreis – oder auch „Ansammlung verrückter und ambitionierter Gamer und Partypeople“ genannt – seine Familientauglichkeit längst unter Beweis gestellt. Weshalb es im Shop sogar Baby-Lätzchen und Strampler gibt.

Auch Kinder dürfen mal zocken – altersgerecht

Für Caroline Klinghammer – die über ihren Mann zur illustren Truppe gestoßen ist – ist die Zeit im Pegauer Freibad der Jahres-Sommer-Urlaub. Und solch entspannte Urlaube wie hier habe sie bislang selten erlebt. „Jeder macht das, worauf er Lust hat, und alle ziehen an einem Strang“, macht sie deutlich Heißt: Jeder sei mal mit Kochen dran, andere mit Abwaschen, wieder andere mit der Betreuung des Grills.

Und auch für die Kinder gebe es jede Menge Unterhaltung: Badespaß ohne Ende, Spiele rund um die kleine Zeltstadt – und ja, auch Spiele für den PC. Ein paar Stunden in der Woche dürfen die Nachwuchs-Pooldaygamer – je nach Alter – auch an die Technik. Dennoch komme das Familienleben nie zu kurz.

Von Julia Tonne