Zoo aus Steinfiguren entsteht in Kitzen

Pegau

Zeichnen oder Steinbildhauerei: Im Pegauer Ortsteil Kitzen sind Kinder und Jugendliche wieder kreativ geworden. Denn das Künstlerpaar Jiang Bian-Harbort und Sebastian Harbort hatte erneut zu einem Ferienkurs eingeladen. „Und beide Kurse waren schnell ausgebucht“, sagt Bian-Harbort. Nicht nur Kinder aus Pegau und Elstertrebnitz hätten sich angemeldet, selbst junge angehende Künstler aus Leipzig seien diesmal dabei.

Im Pfarrhaus der Kirchgemeinde hatte die Künstlerin die Jüngeren um sich geschart, um Grundlagen des Zeichnens zu vermitteln. Stillleben standen genauso auf der Agenda wie das Zeichnen von Tieren und Natur. „Ziel ist es, alles ganz genau zu beobachten und Details einzufangen“, macht Bian-Harbort deutlich. Viele Kinder hätten im Kindergarten und auch in der Grundschule nicht mehr gelernt, das zu zeichnen, was sie sehen. „Vielmehr ist es oft so, dass die Kinder nur vorgefertigte Motive ausmalen.“

Im Pfarrhaus wird gezeichnet, im Pfarrgarten gewerkelt

Eine von den jungen Nachwuchskünstlern ist Emma. Die Neunjährige hatte sich für den Kurs entschieden, weil sie auch gerne in ihrer Freizeit zeichnet. „Und es ist schön, mal wieder was mit anderen zu machen“, betont sie. Ihr hätten in den vergangenen Monaten viele Freunde gefehlt.

Jiang Bian-Harbort bietet für die jüngeren Nachwuchstalente einen Zeichenkurs an. Quelle: Julia Tonne

Während Bian-Harbort im Pfarrhaus die Basis des Zeichnens vermittelte, hatte Sebastian Harbort alle Hände voll zu tun. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Er hatte im Pfarrgarten die schön größeren Kinder und Jugendlichen um sich, um mit ihnen gemeinsam in die Welt der Steinbildhauerei abzutauchen. Grundlage dafür waren Sandsteine aus Dresden, jeder um die 40 Kilogramm schwer, die anschließend von den 12- bis 16-Jährigen bearbeitet wurden. Lina hatte sich für ein Eichhörnchen entschieden und ergänzt damit den schon entstandenen Zoo im heimischen Garten. Die 14-Jährige aus Elstertrebnitz ist zum dritten Mal beim Steinbildhauerkurs und entsprechend fit im Umgang mit den Werkzeugen. „Bei den letzten Kursen sind ein Igel und ein Hase entstanden. Jetzt kommt noch das Eichhörnchen dazu“, sagt sie. Hilfe beim Transport der Steinfiguren bekomme sie von ihrem Vater.

Kinder- und Jugendarbeit gelingt nur mit Unterstützung

„Bisher haben es immer alle Kinder geschafft, ihre Tiere in der einen Woche fertig zu gestalten“, sagt Harbort. Meist gebe ein Stein schon in etwa die Form vor, die daraus gehauen werden könnte. Weshalb sich Jessica an einen Igel wagte. Sie ist zum zweiten Mal bei einem solchen Kurs dabei – „und nicht das letzte Mal“, wie sie erklärt. Auch sie könne ihren Zoo der Steintiere noch deutlich erweitern. Platz im Garten sei jedenfalls noch da.

Sebastian Harbort (Mitte) bringt Nachwuchskünstlern die Grundlagen des Steinbildhauens bei. Quelle: Julia Tonne

Unterstützt wurde das Künstler-Ehepaar nicht nur von Claudia Lange, der Vorsitzenden der Kirchgemeinde, sondern auch erstmals vom Unternehmen Mitgas. „Es ist gut zu wissen, dass immer jemand hinter uns und dem Projekt steht“, betont Bian-Harbort. So könne auch weiterhin Jugendarbeit geleistet werden.

Von Julia Tonne