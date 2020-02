Zu klein und zu eng: Bahnhofsvorplatz in Böhlen wird neu gestaltet

Böhlen

Darüber, dass der Bahnhofsvorplatz in Böhlen dringend umgestaltet werden muss, besteht bei Stadtverwaltung und Stadträten schon lange Einigkeit. Bislang war noch das Wie zu klären. Dazu gab es bei der vergangenen Stadtratssitzung Ende Januar mehrere Vorschläge von Seiten des Ingenieurbüros Hoffmann und Hofmann aus Leipzig. Planerin Petra Wegs stellte insgesamt drei Varianten vor und sprach sich zudem für eine bevorzugte Lösung aus.

Bislang stellt sich die Situation vor dem Bahnhof so dar: Der Parkplatz ist zu klein, es gibt keinen barrierefreien Ausstieg an der Bushaltestelle, die Zufahrt ist zu schmal, die Buswendeschleife ebenfalls. Letzteres führt zuweilen zu gefährlichen Situationen, wie Wegs verdeutlichte: „Der Bus kann in der Schleife nicht gerade stehen, was dazu führt, dass der Fahrer die hintere Tür nur schwer sehen kann.“ Darüber hinaus würde es an Fahrradständern mangeln, der Bedarf aber sei groß.

Parkanlage und bisherige Zufahrten sollen erhalten bleiben

Um den Vorplatz künftig in eine Verknüpfungsstelle umzubauen – von Bahn, Bus, Fahrrad –, hat die Planerin drei Varianten ausgearbeitet. Allen gemeinsam ist, dass die bisherigen Zufahrten zu den unmittelbar benachbarten Grundstücken sowie der kleine Park erhalten bleiben und die Zufahrt zum Bahnhof um 1,50 Meter verbreitert wird.

Die von Wegs vorgestellte erste Möglichkeit sieht vor, auf dem Grünstreifen vor dem Bahnhof zwei Bushaltestellen für den Linienverkehr zu schaffen, die Haltestelle für den Schienenersatzverkehr müsste in die Leipziger Straße rücken. Der Parkplatz würde 15 Stellplätze zusätzlich bekommen. Variante zwei hingegen fasst die insgesamt drei notwendigen Bushaltestellen zusammen und verortet sie nebeneinander auf dem Grünstreifen in Richtung Restaurant Strike In, der Parkplatz würde wie bei der ersten Überlegung umgestaltet werden.

Stadträte sind sich bei bevorzugter Variante einig

Bliebe noch Idee Nummer drei. Und die beinhaltet eine Mittelinsel im nördlichen Teil des Vorplatzes als Verkehrsführung für die Busse. Allerdings ginge das Vorhaben zu Lasten des Parkplatzes, „weshalb wir die Überlegung recht schnell ad acta gelegt haben“, wie Wegs betonte.

Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt machte deutlich, dass sich der Technische Ausschuss bereits mit dem Thema beschäftigt habe und ebenfalls Variante zwei den Vorzug geben würde. Zu dieser gehörten auch die Schaffung von zwei Behindertenstellplätzen, überdachte Fahrradständer und ein dynamisches Verkehrsinformationssystem zwischen Bahnhof und Bushaltestellen. „Für diese Variante spricht eine klare Trennung zwischen Bussen und Parkplatz und eine gute Verkehrsführung“, erklärte er. Zumal es sinnvoll sei, die Haltestelle des Schienenersatzverkehrs an die Haltestellen der Linenbusse zu koppeln. „Denn mit dem weiteren Ausbau der Sachsen-Franken-Magistrale wird uns der Schienenersatzverkehr schneller ereilen, als uns lieb ist.“ Die Stadträte konnten seiner Argumentation folgen und sprachen sich ebenfalls für die zweite Lösungsmöglichkeit aus.

Baubeginn könnte im Frühjahr 2021 erfolgen

Ende dieses Jahres hofft die Stadtverwaltung, mit den Ausschreibungen beginnen zu können, Baubeginn könnte dann im Frühjahr 2021 sein. Über die Höhe der Kosten war während der Sitzung nicht gesprochen worden. Wegs erklärte lediglich, dass es von Seiten des Zweckverbands für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) Fördermittel geben könnte, wenn der Vorplatz barrierefrei gestaltet werde.

Von Julia Tonne