Zu schnell: Elstertrebnitz will Tempo im Straßenverkehr drücken

Elstertrebnitz

Beim Straßenverkehr in Elstertrebnitz müsste es eigentlich beschaulich zugehen. Ist doch fast die komplette Kommune Tempo-30-Zone. Und doch wird immer wieder Unmut laut, dass Fahrzeuge häufig mit zu hoher Geschwindigkeit im Ort unterwegs sind. Was allerdings nicht nur ein subjektives Empfinden vieler Einwohner ist. Die Verkehrsüberwachung in diesem Jahr ergab bei acht Mess-Tagen 98 Verstöße. Auf die Ergebnisse hat der Gemeinderat am Donnerstagabend mit präventiven Maßnahmen reagiert. Es soll aber auch weitere „ Blitzaktionen“ geben, bei denen die Sünder zur Kasse gebeten werden.

Gemeinde reagiert auf Anzahl der Verstöße

Bereits im Vorjahr hatten Geschwindigkeitsmessungen aufhorchen lassen. Nun hatten in der September-Sitzung die neue Zahlen und die eigenen Erfahrungen der Abgeordneten für reichlich Diskussion gesorgt. Dabei ging es vor allem um die Gefährdung für die Mädchen und Jungen vor der Schule und der Kindertagesstätte sowie an Spielplätze. Und wie diese verringert werden kann.

Die Kontrolle vor der Förderschule in Richtung Feuerwehr am 7. August zwischen 6.05 und 8.35 Uhr hatte bei 60 Fahrzeugen 17 Tempoüberschreitungen ergeben – das sind reichlich 28 Prozent, also mehr als jedes vierte Fahrzeug. Am 1. September zwischen 7.22 und 9.15 Uhr hatte es an der Netzstation nahe Schrott-Wetzel insgesamt 30 Verstöße gegeben und darunter in Richtung Pegau 23 bei 107 Durchfahrten (21,5 Prozent).

Markierungen auf der Fahrbahn geplant

Selbst blitzen und Übertretungen bestrafen darf die Kommune nicht. Deshalb appellieren Bürgermeister David Zühlke und die Gemeinderäte zunächst an die Vernunft der Fahrzeuglenker. Selbst wenn es einige Unbelehrbare gibt, wie es hieß. Zudem soll die Aufforderung, sich an die Vorgaben zu halten, optisch unterstützt werden. Dazu lässt die Gemeinde zwölf Verkehrszeichen in der Größe ein mal ein Meter auf der Fahrbahn aufbringen.

Das Verkehrszeichen 136 „Kinder“ wird an Förderschule, Kindertagesstätte und Spielplatz auf die Fahrbahn aufgebracht. Quelle: privat

Sechs vom Typ „Kinder“ sind an Schule und Kita sowie Spielplatz Elstertrebnitz vorgesehen. Und an den Ortszufahrten – von Pegau und dreimal von der Bundesstraße 2 – sowie in den beiden Einbahnstraßen ist sechsmal die „Tempo-30-Zone“ vorgesehen.

Das Verkehrszeichen 274.1 „Beginn der Tempo-30-Zone“ soll ebenfalls an sechs Stellen von der Fahrbahn warnen. Quelle: privat

Tempoanzeigen an markanten Stellen

Außerdem werden zwei Geschwindigkeitsdisplays angeschafft, die ebenfalls zur Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer beitragen sollen. Diese sollen abwechselnd an den stark von Kindern frequentierten Stellen zum Einsatz kommen. Sie weisen nicht nur aufs Tempo und das Limit hin, sondern geben auch eine Bewertung per Smiley. Und sie ermöglichen eine Statistik über das gemessene Geschehen.

Zwei solche Geschwindigkeitsdisplay soll in der Gemeinde aufgestellt werden. Quelle: Hersteller

Trotz vorbeugender Maßnahmen weiter Blitzaktionen angestrebt

Der Gemeinderat stimmte beiden Anschaffungen einstimmig zu. Die Kosten von knapp 1300 Euro für die Zeichen und rund 4100 Euro für die Displays werden aus dem Haushalt des nächsten Jahres finanziert. „Das ist erst mal die bestmögliche Lösung“, sagte Bürgermeister Zühlke. „Nun müssen wir sehen, ob es fruchtet.“ Natürlich werde er weiter auf behördliche Geschwindigkeitsmessungen drängen.

