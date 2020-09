Zu wenig Bewerber – Bornaer Jugendparlament steht auf der Kippe

Borna

Die Wahl des neuen Kinder- und Jugendparlaments (KiJuPa) in Borna muss verschoben werden. Der Grund dafür ist so simple wie bedauerlich: Es finden sich nicht genügend junge Leute, die dafür kandidieren wollen. Ob diese Zurückhaltung mit Covid-19 zusammenhängt, darüber mag Inya Tinko Rabold nicht spekulieren. Der städtische Jugendreferent ist sozusagen der Betreuer des Nachwuchsparlaments.

Zu wenig Bewerber

An sich wären 20 Mädchen und Jungen wünschenswert, die sich zur Kandidatur bereit erklären würden. Dann könnten entsprechend des gültigen Schlüssels 15 Kinder- und Jugendparlamentarier gewählt werden. Mindestens zehn Kandidaten hätten es sein müssen, die sich bis Mitte September hätten melden müssen. „Es sind aber noch weniger“, so Rabold, so dass eine Wahl nicht stattfinden kann.

Legislaturperiode wird verlängert

Das bedeutet, dass sich die Legislaturperiode es aktuellen KiJuPs verlängert. Von den einstmals 18 Mitgliedern, die vor zwei Jahren gewählt wurden, sind immerhin noch zehn aktiv. Die Verlängerung sei deshalb kein Drama. Rabold will die Zeit bis Weihnachten dafür nutzen, an den Bornaer Schulen im Unterricht für die Mitarbeit am KiJuPa zu werben. Das sei ihm zuletzt nicht wie gewünscht gelungen, „und auf dem Schulhof geht das schlecht“.

Rederecht im Bornaer Stadtrat

Zu den Argumenten für das Gremium gehören auch dessen Rechte. Immerhin können Mitglieder des KiJuPa im Stadtrat sprechen und Anträge stellen. Gewählt werden können junge Bornaer, aber auch auswärtig lebende Jugendliche, die eine Bornaer Schule besuchen.

Erstes Bornaer Jugendparlament 2008

Das erste Mal wurde in Borna im Jahr 2008 eine Vertretung für die Jugend gewählt. Bis 2012 firmierte sie als Jugendparlament, bevor sie durch Vergrößerung des Altersspektrums zum Kinder- und Jugendparlament wurde. Die letzte Wahl fand vor zwei Jahren statt. Der Jugendreferent muss sich auch mit dem Worst Case beschäftigen. Schließlich ist es nicht ausgeschlossen, dass sich die Idee des KiJuPas überlebt hat.

Von Nikos Natsidis