Züchter zeigen im Kulturpark Deutzen rassige Kaninchen

Mehr als 250 schmucke Kaninchen können am 10. und 11. Juli im Kulturpark Deutzen bestaunt werden. Dort findet an am Wochenende die 12. Rassekaninchen-Jungtierausstellung „Rund um die Braunkohle “ statt. Veranstaltet wird sie vom Rassekaninchenzuchtverein S 91 Deutzen.

Große Vielfalt an Rassen und Farbenschlägen

Der kündigt für die Schau 252 Tiere in rund 35 Rassen und Farbenschlägen an, die von Ausstellern aus zwei Bundesländern gezeigt werden. „Darunter sind Graue Riesen, Wiener, Hasenkaninchen, Kleinsilber in verschiedenen Farbenschlägen, Hermeline, Farbenzwerge und Rexkaninchen und weitere andere Rassen“, zählt Werner Räßler vom Vorstand des gastgebenden Vereins auf. „Auch Widder sind als Groß-, Klein- und Zwergwidder mit dabei.“

Vier junge Züchter unter den Ausstellern

Besonders freuen sich die Deutzener Züchter, dass Kinder und Jugendliche Rassekaninchen ausstellen. Vier junge Züchter bringen mehr als 20 Rassekaninchen aus fünf Rassen mit. Geöffnet für Besucher ist die Ausstellung am 10. Juli von 9 bis 18 Uhr und am 11. Juli von 9 bis 13 Uhr. Für das leibliche Wohl der Gäste wird gesorgt, außerdem gibt es eine Tombola.

