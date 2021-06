Zufahrt zum Gewerbegebiet „Am Wilhelmschacht“ Borna über Nacht gesperrt

Borna

Am Donnerstagabend muss die südliche Zu- und Ausfahrt des Bornaer Gewerbegebietes „Am Wilhelmschacht“ für einige Stunden voll gesperrt werden. Grund dafür ist das Aufstellen eines Krans für Montagearbeiten, teilt die Stadtverwaltung mit. Deshalb kann die Stichstraße an der Kaufland-Tankstelle zwischen 20 Uhr und dem nächsten Morgen, 5 Uhr, nicht genutzt werden. Während der Sperrung ist das Gewerbegebiet nur über die nördliche Anbindung an die Bundesstraße 93 (Aral-Tankstelle) zu erreichen.

Die südliche Zufahrt zum Bornaer Gewerbegebiet „Am Wilhelmschacht“ wird in der Nacht zum 25. Juni gesperrt. Quelle: Stadtverwaltung

Die Ausfahrt vom Gelände der Kaufland-Tankstelle auf die Stichstraße bleibt aber in der gesamten Bauzeit uneingeschränkt befahrbar. Die Arbeiten sollen planmäßig über Nacht abgeschlossen werden, sodass die Sperrung am 25. Juni, 5 Uhr, wieder aufgehoben sein wird.

Von LVZ