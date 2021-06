Zugabe für Musiksommer: Mahlers 2. Sinfonie auf zwei Flügeln in Rötha

Rötha

Der Röthaer Musiksommer „Rötha klingt“, der bis zum 30. Juni in der Marienkirche mehrere Konzerte bereithält, erfährt in diesem Jahr eine abschließende musikalische Bereicherung. Die gehört zwar nicht zum Programm des Fördervereins der Marienkirche. Dessen Vorsitzender Stephan Eichhorn, Bürgermeister der Stadt (parteilos), hat der Anfrage von Gregor Meyer, dem Leiter des Leipziger Gewandhauschores, aber gern entsprochen.

Meyer und dessen Musikerkollege Walter Zoller werden am 1. Juli in der Marienkirche Gustav Mahlers 2. Sinfonie in einer Fassung für zwei Flügel aufführen. Dafür lässt Meyer zusätzlich zu dem Flügel, der für den Musiksommer ohnehin schon in der Kirche steht, von der Firma Blüthner einen zweiten aufstellen.

Solistinnen, Chor und Bläser dabei

Zoller ist Pianist am Leipziger Gewandhaus. Das Konzert-Projekt geht auf das Mahler-Festival zurück, welches im Mai in Leipzig anlässlich des 110. Todestages des Komponisten gefeiert werden sollte. Wegen der Corona-Pandemie wurde es um zwei Jahre verschoben.

Meyer und Zoller wollen ihr Konzert dennoch spielen, und das unter anderem in der Marienkirche. An der Aufführung des auch Auferstehungssinfonie genannten Werkes werden zwei Solistinnen und ein zehnköpfiger Chor beteiligt sein. Außerdem ein Bläser, der im Wechsel Trompete und Flügelhorn spielt und seinen Part draußen vor der Kirchenpforte beginnt.

Auftakt ist am Donnerstag, 20 Uhr, in der Marienkirche. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten. Damit gibt es zum Abschluss des Musiksommers gleich zweimal hintereinander hochkarätige Klaviermusik zu erleben. Am Vorabend, 30. Juni, ab 18 Uhr zelebrieren der Leipziger Stephan König (Klavier) und Fermin Villanueva (Violoncello) „Eine spanische Nacht“.

Von André Neumann