Neukieritzsch/Deutzen

Die Bibliotheken des Vereins Pro Regio in Deutzen und in Neukieritzsch laden zu Vorlesestunden ein. Es wird jeweils eine spannende Geschichte gelesen, und im Anschluss kann gebastelt werden. Der „Seitenzauber“ beginnt in Deutzen am 25. Juni 15.30 Uhr, in Neukieritzsch am 27. Juni, ebenfalls 15.30 Uhr.

Zukunft der Bibliothek in Deutzen unklar

Vom 22. Juli bis zum 2. August sind beide Bibliotheken geschlossen, kündigt der Betreiberverein an. Unklar ist derzeit, wie es mit der Bibliothek in Deutzen weiter geht. Noch, so war zu hören, gebe es keine verbindliche Aussage darüber, ob die Räume im Seitengebäude des Schulhauses von der von der Gemeinde angekündigten Schließung betroffen sein werden.

Wie berichtet soll die Grundschule ab dem kommenden Schuljahr nach Neukieritzsch ausgelagert werden. Die Eltern kämpfen dagegen.

Von André Neumann