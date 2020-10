Zukunft des Bornaer Marientreffs steht auf der Kippe

Borna

Im November soll es noch eine Dankeschön-Veranstaltung für die ehrenamtlichen Mitarbeiter geben. Intern und nicht offiziell, allein schon wegen der Rahmenbedingungen unter Corona-Vorzeichen. Wie es dann weitergeht mit dem Bornaer Marientreff am Martin-Luther-Platz, ist aber noch unklar. Fest steht nur, dass Thomas Claus seine Arbeit als Kopf der Marientreff-Mitstreiter beendet.

Nachfolger des Bornaer Cafes Offenkundig

Die für Borna einzigartige Einrichtung, eine Art Tagescafé und Veranstaltungsort, war vor drei Jahren im neuen Gemeindezentrum eröffnet worden und hat sich längst etabliert. Der Marientreff war gewissermaßen die Nachfolgeeinrichtung des Cafés Offenkundig in der Roßmarktschen Straße, das bis 2007 reichlich zehn Jahre von einem Verein betrieben wurde. Im Gegensatz dazu lag die Oberhoheit für den Marientreff immer bei der direkt Kirchgemeinde und damit beim Kirchenvorstand.

Anzeige

Macher vom Marientreff hört auf

Der wurde jetzt neu gewählt. Thomas Claus aber trat dafür nicht noch einmal an. Der Berufsschullehrer und stadtbekannte Händler, nach der Wende auch Präsident der Bornaer Stadtverordnetenversammlung, ist der Macher im Marientreff. Mittlerweile ist er 73. Claus, gebürtiger Leipziger, hat seinen Lebensmittelpunkt nach Jahrzehnten in Borna jetzt nach Kitzscher verlegt. Er führt die Geschäfte noch bis zum Jahresende fort, was sich aber wegen Corona seit einem halben Jahr höchst kompliziert gestaltet.

Kein Café-Betrieb mehr möglich

An einen Café-Betrieb, wie es ihn im Gemeindehaus am Lutherplatz zuvor Montag und Dienstag sowie Donnerstag und Freitag gab, ist in Zeiten, in denen sich Gäste zur Nachverfolgung in Listen eintragen müssen, nicht zu denken. Deshalb gab es in den letzten Monaten nur noch interne Veranstaltungen wie den dienstäglichen Männertreff oder auch den Spiele-Nachmittag. Zuletzt fanden auch noch zwei Veranstaltungen aus der Reihe „Zugehört und eingemischt“ statt, die einst der frühere Superintendent Matthias Weismann im „Offenkundig“ ins Leben gerufen hatte.

Durchaus noch Zuspruch

Dabei gab es durchaus Zuspruch, so Thomas Claus mit Blick auf eine spezielle Geschichtsstunde mit dem Leipziger Stadtführer Karsten Pietsch. Auch Reinhard Junghans, seit März Pfarrer in Borna, stellte sich jetzt im Marientreff vor. Bleibt die Frage, wie es mit dem Treff weitergeht. Das, so Thomas Claus, ist jetzt Sache des neuen Kirchenvorstands.

Von Nikos Natsidis