Borna

Eine Fledermausnacht, Mitmachküche und Müllsammelaktion: Bei den Zukunftsgärtnern in Borna Gnandorf geht es im September Schlag auf Schlag. Schon am Sonnabend, 5. September, sind die Bornaer in den Stadtteiltreff eingeladen. Christin Berndt von der Ökologischen Station Borna-Birkenhain erzählt über die Lebensweise der Fledermäuse und leitet anschließend die geführte Exkursion zu beliebten Plätzen der Nachtschwärmer. Der Vortrag beginnt bereits 18.30 Uhr im Zukunftsgarten, um 20 Uhr startet dann die Exkursion.

Eine Woche später, am 12. September, beteiligen sich die Gärtner und die Nabu-Mitarbeiterinnen Katrin Schroeder und Vera Hickethier, die den Stadtteiltreff betreuen, an der Müllsammelaktion des Kinder- und Jugendparlaments. Das macht unter dem Motto „WhoKehrs – We care!“ die Wyhraaue in Gnandorf schick und befreit den Stadtteil von Müll. Treff ist an dem Tag um 10 Uhr An der Aue 35.

Anzeige

Mitmachküche gemeinsam mit dem Verein Bon Courage

Auch gekocht wird wieder – und zwar am Dienstag, 29. September, von 16 bis 18 Uhr. Im Rahmen der bundesweiten interkulturellen Woche und in Kooperation mit dem Bornaer Verein Bon Courage wollen die Zukunftsgärtner passend zum diesjährigen Motto „Zusammen leben, zusammen wachsen“, einen Riesenkürbis ernten, daraus ein schmackhaftes Gericht zaubern und anschließend gemeinsam genießen.

Dass die Mitmachküche – die sonst immer donnerstags stattfindet – ein Renner bei den Bornaern ist, haben die vergangenen Wochen gezeigt. Während der Sommerferien blieb die Küche nicht kalt. Jede Woche kamen die selbst angebauten Gemüsesorten erst in Topf und Pfanne und dann auf den Teller. „Trotz der Hitze und der Dürre in diesem Sommer konnten bei uns im Stadtteilgarten Zucchinis, Tomaten, Kartoffeln, Gurken, Beeren und Kräuter geerntet und verarbeitet werden“, sagt Hickethier. Daraus seien unter anderem Eierkuchen mit Gemüse und mediterrane Kartoffel-Gemüsepfannen entstanden. Die Besonderheit der Mitmachküche bestehe nicht nur darin, dass garteneigenes Gemüse gekocht werde, sondern dass auch jedes Mal neue Rezepte ausprobiert würden.

Zukunftsgarten ist auch für Ferienkinder beliebter Treffpunkt

Darüber hinaus war der Zukunftsgarten auch bei den Ferienkindern äußerst beliebt. Neben dem Gärtnern standen Ausflüge in die Wyhraaue, das Basteln von Jonglierbällen, Fahrradtouren und der Bau von Insektenhotels und Instrumenten aus Naturmaterialien auf dem Programm. „Hier war immer was los, der Stadtteiltreff wurde unglaublich gut angenommen“, macht Schroeder deutlich.

Wer nun im September wieder oder erstmals dabei sein will, sollte sich per Email an info@NABU-Zukunftsgarten.de oder telefonisch unter 0176 123 33 144 anmelden. Der Eintritt ist jeweils frei, weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es auf der Homepage www.NABU-Zukunftsgarten.de und über die sozialen Medien unter @nabuzukunftsgaertnerningnandorf.

Weitere Fördermittel für zwei Jahre

Im März dieses Jahres erst war der Zukunftsgarten in die zweite Förderphase gestartet, nachdem die Zusage über die Fördermittel des Europäischen Sozialfonds kam. Ziele bis Ende 2021 sind: Bürgerbildung, lebenslanges Lernen und das Schaffen von Mitmachangeboten vor Ort. Auf der rund 2400 Quadratmeter großen Fläche, zur Verfügung gestellt von der Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft, sind seitdem Beete, Schmetterlingswiesen und eine kleine Werkstatt entstanden.

Von Julia Tonne