Gemüse anbauen, in Beeten rumwühlen, schmetterlingsfreundlich sensen, Wildpflanzen sammeln, kurz: gemeinsam gärtnern ist in Borna-Gnandorf wieder möglich. Seit Anfang Juni können die beiden Projektmitarbeiterinnen Katrin Schroeder und Vera Hickethier Besucher begrüßen und mit ihnen auf Entdeckungsreise durch die Flora und Fauna vor der Haustür gehen.

Seit wenigen Tagen ist der Garten wieder planmäßig dienstags und donnerstags zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Da Veranstaltungen und Workshops sowie das freie Gärtnern ausschließlich draußen stattfinden und Mindestabstände von 1,5 Metern eingehalten werden können, besteht beim Gärtnern keine Maskenpflicht. „Es wird selbstverständlich alles zur Verfügung gestellt, um sich während der Zeit im Zukunftsgarten regelmäßig und gründlich die Hände zu waschen und zu desinfizieren“, macht Hickethier deutlich. Außerdem würden Kontaktdaten aufgenommen, damit mögliche Infektionsketten besser nachvollziehbar seien.

Am 13. Juni gibt es einen Einführungskurs zum Sensen

Der Zukunftsgarten – ein Projekt des Naturschutzbundes, das vom Europäischen Sozialfonds finanziert wird – bietet neben dem freien Gärtnern auch schon die ersten Veranstaltungen an. Bereits am Sonnabend, 13. Juni, gibt es einen Einführungskurs zum Sensen, bei dem Interessierte lernen, zu dengeln, zu wetzen und umweltschonend sowie schmetterlingsfreundlich zu sensen. Um Voranmeldung an info@NABU-Zukunftsgarten.de oder telefonisch unter 0176/12 33 31 44 wird gebeten. Der Eintritt ist frei.

Schluss mit alleine werkeln. Im Zukunftsgarten in Gnandorf können sich wieder Gartenfreunde treffen. Quelle: Nabu

Im Frühjahr 2018 hatte der Landesverband Sachsen des Naturschutzbundes das Projekt „Zukunftsgärtner(n) in Gnandorf“ ins Leben gerufen und auf der rund 2400 Quadratmeter großen Freifläche an der Lothar-Scheida-Halle in Gnandorf einen Stadtteiltreff geschaffen. Zu diesem gehören aber nicht nur Hochbeete und eine Schmetterlingswiese, sondern darüber hinaus auch eine Selbsthilfewerkstatt zur Reparatur von Kleingeräten.

Europäischer Sozialfonds steuert mehr als 100 000 Euro bei

Im März dieses Jahres hatte der Europäische Sozialfonds weitere 105 000 Euro für die nächsten zwei Jahre beigesteuert, etwa 5000 Euro kamen zusätzlich von der Stadt Borna. Obwohl die Fördermittel für neue Mitmach-Angebote genutzt werden sollten, musste auch der Zukunftsgarten wegen der Corona-Pandemie schließen. Schroeder und Hickethier blieb daher nichts anderes übrig, als alleine tätig zu werden und den Garten zu pflegen. Dabei entstanden unter anderem eine neue Wildobst- sowie Benjeshecke und viele weitere Hochbeete, die nun von den Stadtteilbewohnern mit allerlei Gemüsepflanzen bestückt werden sollen.

Alle Informationen zu den Veranstaltungen sind auf der Homepage unter www.NABU-Zukunftsgarten.de und über die sozialen Medien unter @nabuzukunftsgaertnerningnandorf zu finden.

