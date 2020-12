Zukunftsgarten in Borna bietet digitale Bastelideen an

Borna

Im Zukunftsgarten in Borna-Gnandorf machen die zwei Mitarbeiterinnen Katrin Schroeder und Vera Hickethier aus der Not eine Tugend. Wie bereits im Frühjahr wird nun auch im Dezember digital gegärtnert. Wenn auch der Garten neben der Lothar-Scheida-Sporthalle derzeit geschlossen ist, so stellen die zwei Frauen zahlreiche Mitmachangebote bereit – virtuell.

„Dienstags sind wir weiterhin vor Ort im Zukunftsgarten, machen den Garten und Bauwagen winterfest, bringen Winteraussaaten in die Erde und befüllen die Abholstation“, sagt Hickethier. An dieser gebe es regelmäßig, kontaktlos und kostenfrei Bastelpakete und praktische Gartenideen für zuhause. So könnten beispielsweise allerlei Weihnachtsdekorationen in den kommenden Wochen gebastelt werden.

Digitale Ideen – analoges Basteln und Kochen

Auch der Ideen-Briefkasten dürfe jederzeit mit Wünschen, Fragen, Sorgen und Anregungen gefüttert werden. Zudem sind Hickethier und Schroeder jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr telefonisch unter 0176 123 33 144 erreichbar, um mit den Anrufern Gartenideen auszutauschen und Fragen zu beantworten.

Zusätzlich gebe es über die Messenger-Gruppe wöchentlich aktuelle Neuigkeiten und kleine Videobeiträge dazu, was gerade alles im Garten passiert. Und auf der Homepage des Zukunftsgartens seien etliche Ideen gegen die Lockdown-Langeweile zu finden. So zeigen die zwei Projektmitarbeiterinnen unter anderem, wie Herbstbilder aus Blättern entstehen, wie man einen Unterschlupf für Igel baut und wie man kleine Glücksbotschaften in Teelichtern versteckt. Außerdem haben Hickethier und Schroeder zahlreiche Rezepte der Mitmachküche veröffentlicht.

Trotz aller Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie blicken Hickethier und Schroeder auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Im ersten Halbjahr verzeichnete der Garten rund 600 Besucher. Damit ist die Schwelle fast geschafft, um eine weitere finanzielle Förderung zu erhalten.

Von Julia Tonne