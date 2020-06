Zurück ins Mittelalter – die sanfte Sanierung der Bornaer Kunigundenkirche

Borna

Es sind Restaurierungsarbeiten der besonderen Art. Zwar geht es in der Bornaer Kunigundenkirche um die Wiederherstellung ihres früheren Zustandes, allerdings so, wie ihn die Vorgänger der heutigen Restauratoren und Bauarbeiter einst hergestellt hatten – in den Jahren 1926 bis 1933. Seinerzeit wurde das Bauwerk mit Ursprüngen in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts umfassend instandgesetzt, „so wie die Kirche im Mittelalter aussah“, sagt Arnulf Dähne. Der Architekt ist der zuständige Planer und leitet die Arbeiten an der Kirche, die in diesem Jahr beendet werden sollen.

Bedeutung über Borna hinaus

Die Kirche habe durchaus eine Bedeutung über Borna hinaus. „Es handelt sich um frühe Backsteinarchitektur, wie wir sie in unserer Gegend nur noch an der Pegauer Stadtmauer finden“, so Dähne. Eine reine Basilika ohne Turm, wie sie sich in Sachsen erst wieder in Wilsdruff oder Dippoldiswalde im Dresdner Raum findet. Auch deshalb engagierte sich die CDU-Bundestagsabgeordnete Katharina Landgraf und machte sich für Bundeszuschüsse in Höhe von 150 000 Euro stark. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 780 000 Euro, die zu großen Teilen aus Fördertöpfen des Freistaats Sachsen stammen. „Aber ich habe auch eine persönliche Beziehung zu der Kirche“, so Landgraf. Als Schülerin an der damaligen Erweiterten Oberschule (EOS) „ Wilhelm Pieck“ gründete die Frau vom Jahrgang 1954 eine – im Prinzip illegale – ökumenische Junge Gemeinde, die auch in der Kunigundenkirche zusammen kam.

Anzeige

Wird saniert: die Kunigundenkirche in Borna. Quelle: Archiv

Weitere LVZ+ Artikel

Sanfte Restaurierung der Bornaer Kunigundenkirche

Mittlerweile sind die Arbeiten an der romanischen Kirche fortgeschritten. Dabei sei es immer wieder darum gegangen, den vormaligen Zustand, gemeint ist die sanierte Kirche, wie es sie seit den 30er-Jahren wieder gab, zu erhalten. Veränderungen aus der Zeit der Renaissance oder des Barock wurden nicht berücksichtigt. Dafür aber Malereien in der Apsis, die bei der Restaurierung vor 90 Jahren entdeckt wurden, „erhalten, aber keines falls nachgebessert“, wie Architekt Dähne betont. „Es geht um eine sanfte Restaurierung.“

Wird saniert: die Kunigundenkirche in Borna. Quelle: Julia Tonne

Fenster wurden repariert

Dazu gehören technische Veränderungen, wo sie nötig und sinnvoll sind. Etwa bei den Fenstern, die aus der Zeit um 1930 stammen. Sie wurden repariert. Allerdings wird ihre Öffnung mit modernen Mitteln gesteuert – durch Sensoren. Ist es in der Kirche zu feucht, werden die Fenster angeklappt.

120 beheizbare Stühle in der Bornaer Kunigundenkirche

Bedingt wird auch das Temperaturproblem in der Kirche gelöst. Dort ist es oftmals und in jedem Fall im Winter zu kalt. Zwar bekommt die Kirche jetzt keine Heizung, aber 120 beheizbare Stühle.

Ruhestätte für Soldaten der Völkerschlacht

Auch für die historischen Grabplatten gab es eine Lösung. Immerhin fanden Soldaten verschiedener Armeen bei der Leipziger Völkerschlacht in der Kunigundenkirche ihre letzte Ruhestätte. Dafür wurde ein Lapidarium, eine Stellwand, errichtet, an der die steinernen Zeugen der Geschichte gut zu sehen sind.

Wiedereröffnung im Herbst

Die Arbeiten in der Kunigundenkirche sollen diesem Jahr abgeschlossen werden. Ende September, Anfang Oktober wird die Kirche wieder eröffnet.

Von Nikos Natsidis