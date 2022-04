Zusammenstoß mit Radler: Autofahrer verlässt in Kitzscher Unfallort

Kitzscher

Ein Fahrradfahrer ist am 19. März gegen 21 Uhr in Kitzscher von einem PKW erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, nahm der 29-jährige Radler an der Einmündung Trageser Straße Ecke Karl-Liebknecht-Straße dem von rechts kommenden Auto die Vorfahrt. Der Autofahrer verließ den Unfallort in Richtung Hainichen ohne seine persönlichen Daten zu überlassen. Das verletzte Unfallopfer musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Hinweise zu dem unbekannten Fluchtfahrzeug oder zu dem Verkehrsunfall nimmt das Polizeirevier in Borna unter Telefon 03433/244-0 entgegen.

Von lvz