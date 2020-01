Rötha/Espenhain

Verletzt wurde eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag Morgen an der Autobahn-Anschlussstelle Espenhain: Ein VW-Transporter war 5.40 Uhr an der Ampel im Bereich der alten B 95 auf einen Peugeot aufgefahren. Die Beifahrerin des PKW (57) erlitt nach Angaben der Polizei ein Schleudertrauma. Sie wurde medizinisch versorgt. Warum es zum Zusammenstoß kam, ist noch unklar. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 8000 Euro beziffert.

Von es