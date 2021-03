Zuzug nach Böhlen – Stadt will weitere Baugrundstücke schaffen

Böhlen

In Böhlen reißt der Zuzug von Familien nicht ab. Und auch das Interesse zahlreicher Menschen, sich in der Stadt niederzulassen, steigt weiter. Kein Wunder also, dass Baugebiete knapp werden. Doch die eine oder andere kleine Möglichkeit gibt es derzeit noch.

So entstehen momentan im Stadtteil Gaulis fünf weitere Bauplätze. Genauer: in der Trachenauer Straße. „Das Areal gehört mehreren Privatpersonen, die sich entschlossen haben, daraus Baugrundstücke zu machen“, erklärt Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos). Das entsprechende Bebauungsplanverfahren sei mittlerweile recht weit vorangeschritten. „Es soll nun in wenigen Wochen zum Abschluss kommen.“ Und dann könne auch die Vermarktung beginnen. Wobei erste Reservierungen bereits erfolgt seien.

Solarpark bringt Flächennutzungsplan in Zeitverzug

Weil in Böhlen die Nachfrage nach Bauflächen wesentlich größer ist als das Angebot, überarbeitet die Stadt seit rund drei Jahren ihren Flächennutzungsplan, um neue Areale dafür ausweisen zu können. Allerdings ist ein Ende des Verfahrens noch nicht in Sicht. Zwar ist nach Aussage von Bauamtsleiter Jörg Ragnar Koper die erste Auslegung erfolgt, und auch die Träger öffentlicher Belange haben sich bereits geäußert.

Aber nun sorgt der zwischen dem Kahnsdorfer See und der Pleiße geplante Solarpark für Verzögerungen. „Der Solarpark ist nicht im Landesentwicklungsplan aufgeführt“, begründet Koper. Die Kommune müsse nun beim Regionalen Planungsverband ein sogenanntes Zielabweichungsverfahren beantragen. Also kurz gesprochen: Der Flächennutzungsplan der Stadt Böhlen kann erst zum Abschluss kommen, wenn der neue Regionalplan steht.

Umwandlung von Landwirtschaftsfläche in Baugebiet

Ist das der Fall, kann es in Böhlen losgehen mit der Ausweisung neuer Baugebiete. So steht nach wie vor die Idee zur Debatte, aus einer landwirtschaftlichen Nutzfläche in Gaulis ein Wohngebiet zu machen. Rund vier Hektar würden zwischen Böhlen und dem Gewerbegebiet Gaulis zur Verfügung stehen, die Realisierung aber sei noch unsicher. „Wir brauchen einen Investor, und auch die Eigentümer der Fläche müssen mitspielen“, sagt der Bauamtsleiter.

Um allerdings schon einen ersten Schritt in Richtung Realisierung gehen zu können, erweitert die Stadt derzeit die Kapazitäten von Grundschule und Hort. „Die Schaffung weiterer Plätze in der Schule und auch im Kindergarten ist eine Forderung des Landkreises“, erklärt Koper. Ohne diese Infrastruktur sei ein weiteres Baugebiet in Böhlen nicht umsetzbar.

In Gaulis steht eine landwirtschaftliche Nutzfläche noch als mögliches Baugebiet zur Debatte. Quelle: Julia Tonne

In Großdeuben vierter Bauabschnitt möglich

Auch im Stadtteil Großdeuben tut sich was. Dort sollen aus einem bislang als Ausgleichsfläche gedachten Areal in der Zeschwitzer Straße Baugrundstücke werden. Für den Bauträger Claude Böhler ist es bereits der dritte Bauabschnitt, den er realisiert. Darüber hinaus habe der Investor – so sagt es der Bauamtsleiter – Interesse bekundet an einem Areal in Richtung Bundesstraße 2, um auch einen vierten Abschnitt zu ermöglichen.

Die Fläche wird nach Aussage von Koper derzeit als Pferdekoppel und als Wochenend-Grundstück genutzt. Sie müsse zunächst von Böhler erworben werden. Die Stadt würde das Vorhaben begrüßen, „diese Möglichkeit wollen wir ihm einräumen“. Abzuwarten sei allerdings, ob der Privateigentümer das Areal verkaufen will und was die Naturschutzbehörden zu dem Vorhaben sagen.

In Großdeuben könnte sich ein vierter Bauabschnitt anschließen, wenn ein als Wochenendgrundstück genutztes Areal verkauft wird. Quelle: Julia Tonne

Potenzial bei Bahn-Areal in Großdeuben

Mit vielen Fragezeichen ist noch ein weiteres Areal in Großdeuben versehen. Hier weisen der bisherige und auch der neue noch nicht genehmigte Flächennutzungsplan in der Zwenkauer Straße ein Mischgebiet (Gewerbe und Wohnen) aus. Das kann laut Koper für Wohnzwecke nach Norden hin ausgeweitet werden. Bisher stehen dort ein altes Stellwerk und ein Lokschuppen. Ob es allerdings dazu kommt, kann die Stadt kaum beeinflussen. Denn dieser Bereich gehört der Deutschen Bahn.

Von Julia Tonne