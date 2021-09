Zwei Bahnsteige fertig: Zugverkehr in Neukieritzsch rollt verzögert an

Neukieritzsch

Es halten und fahren wieder Personenzüge im Neukieritzscher Bahnhof. Nach einer acht Wochen langen Sperrung gingen in der Nacht zum Sonntag die komplett erneuerten Gleise 1 und 2 mit den dazugehörigen Bahnsteigen in Betrieb. Damit konnte der S-Bahn-Betrieb zwischen Leipzig über Neukieritzsch in Richtung Regis-Breitingen, Altenburg und Zwickau wieder aufgenommen werden.

Jedenfalls theoretisch. Denn wegen des Streiks der Lokführer-Gewerkschaft GDL fielen am Sonntag und am Montag noch viele S-Bahnen aus. Erst am Dienstag normalisierte sich der Bahnverkehr allmählich, wie Fahrgäste von der neuen elektronischen Anzeigetafel auf den Bahnsteigen erfuhren.

Fantasie nötig für „neuen“ Bahnhof

Zu denen gehörte am Vormittag auch Sebastian Schefer aus Großzössen, der mit seiner kleinen Tochter Antonia wie immer am Morgen nach Leipzig unterwegs war. In den zurückliegenden Wochen und noch am Montag hatte er dafür bis Böhlen das Auto genommen, dort war er in den Zug umgestiegen.

Am Dienstag kam er mit dem Fahrrad und wartete auf Bahnsteig 2 mit einem knappen Dutzend weiterer Pendler auf die 8.24-Uhr-Bahn, die fast auf die Minute pünktlich einrollte. Vor dem Einsteigen antwortete er noch schnell auf die Frage, wie ihm der fertige Teil des neuen Bahnhofes gefällt: „Man muss noch viel Fantasie haben.“

Neben dem Zugang zum ersten Teil des neuen Tunnels ist dessen nächster Abschnitt im Bau. Quelle: André Neumann

Aufzug ist noch nicht in Betrieb

Die Bahnsteige 1 und 2 werden vom Grau und Weiß des Bodenbelags dominiert. Die Schienen glänzen auf der Oberseite nicht sehr stark, was daran liegen dürfte, dass noch nicht sehr viele Züge darüber gerollt sind. Die Anzeigetafeln sind gut erkennbar, Sitzgelegenheiten gibt es noch keine. Zum Ort hin verstellt eine überraschend niedrige, in grün und gelb gehaltene Lärmschutzwand die Sicht.

Der Bahnsteig 2 ist nur über Treppenstufen zu erreichen. Von Osten nach wie vor über die Behelfs-Überführung, aus der Ortsmitte durch den ersten Teil des neuen Fußgängertunnels. Der wirkt mit den üblichen Wänden aus grauem Sichtbeton und spärlicher Beleuchtung (noch?) nicht besonders freundlich. Der erste Personenaufzug, der auf Bahnsteig 2 schon steht, ist noch nicht in Betrieb. Ende September soll es so weit sein, teilt die Bahn mit.

Blick durch den ersten Teil der neuen Unterführung. Quelle: André Neumann

Sechs Kilometer Gleis und 15 Weichen

Unter den Gleisen 3 und 4, die jetzt außer Betrieb sind, wird der Tunnel weiter gebaut. Eine halb geöffnete Bautür gibt den Blick auf den unteren Zustieg zum Aufzug und die Baustelle der Unterführung frei. Erneuert wird diese nur unter den Gleisen. Die Zugänge auf beiden Seiten bleiben, wie sie sind.

In den zurückliegenden acht Wochen wurden im Bahnhof Neukieritzsch laut Deutscher Bahn sechs Kilometer Gleis und 15 Weichen neu verlegt, außerdem die Oberleitungen erneuert. Am Haltepunkt Böhlen Werke, der mit zum aktuellen Bauabschnitt gehört, wurde die neue Fußgängerüberführung fertig gestellt. Darunter sind beide Bahnsteige erneuert worden.

Ein Zug rollt in den erneuerten Teil des Neukieritzscher Bahnhofes ein. Quelle: André Neumann

„Die Bauarbeiten gehen nun in eine neue Phase“, sagt ein Bahnsprecher. „Im Bahnhof Neukieritzsch werden bis Mai 2022 der Bahnsteig 3 und das Gleis 3 neu errichtet.“ Die Fertigstellung des Bahnhofes insgesamt erfolge bis Oktober 2022.

Behinderungen für Autofahrer dauern noch an

Bahnfahrer in und aus Richtung Geithain müssen sich indes noch gedulden und vorläufig weiter den angebotenen Schienenersatzverkehr nutzen. Der Streckenabschnitt bis Borna bleibt nämlich noch bis zum 27. September, 4 Uhr, komplett gesperrt, weil in Borna sowohl an zwei neuen Brücken als auch am Bahnhof selbst gebaut wird.

Bei Neukieritzsch müssen vorläufig bis Ende September auch Autofahrer noch mit Behinderungen wegen des seit September 2020 laufenden Umbaus des Bahnhofes rechnen. Das betrifft die Einmündung der Kreisstraße aus Deutzen in die Bundesstraße 176. Dort wird für den bevorstehenden Umbau des Bahnüberganges Breunsdorf und der Kreuzung eine Stützwand errichtet. Der Verkehr wird per Baustellenampel geregelt, was teils zu längeren Wartezeiten führt.

Sorgt noch für Behinderungen im Straßenverkehr: Bau einer Stützwand an der Bundesstraße 176 am Abzweig nach Deutzen. Quelle: André Neumann

Bahn bietet noch zwei Sprechstunden in diesem Jahr

Der auf zwei Jahre angelegte Umbau des Bahnhofes Neukieritzsch umfasst den Neubau von Gleisen und Bahnsteigen, Oberleitungsanlagen sowie von Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik, der Elektrotechnik und der Telekommunikation. Damit werden auf dem Streckenabschnitt die technischen Voraussetzungen für Geschwindigkeiten von 160 Kilometer je Stunde für den Personenverkehr geschaffen. Der Güterverkehr soll später bis zu 120 Kilometer je Stunde schnell sein können.

Für Fragen von Anwohnern und Anwohnerinnen zum Bauvorhaben bietet die Bahn die E-Mail-Adresse ostkorridormitte@deutschebahn.com sowie Bürgersprechstunden an. Die nächsten finden am 7. Oktober und am 2. Dezember 2021 im Gemeindeamt Neukieritzsch am Schulplatz 3 statt. Es wird um telefonische Anmeldung unter 0178/3 17 52 24 gebeten.

Von André Neumann