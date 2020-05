Zwei Bornaer laufen trotzdem: Der Rennsteig 2020 führt durchs Neuseenland

Borna

900 Trainingskilometer hat Hobbyläufer René Fröhlich (44) in diesem Jahr schon absolviert. Und das sollte wegen des Corona-Virus alles für die Katz gewesen sein? Sein Startplatz, den er für den Berlin-Marathon im September ergattern konnte, ist hinfällig. Abgesagt, obwohl der Termin erst im September ist. Schneeglöckchenlauf in der Königsbrücker Heide Mitte März – abgesagt. Leipzig-Marathon im April – abgesagt.

Und der schönste von allen, der Rennsteiglauf, so etwas wie der Traditionsschatz der ostdeutschen Hobbyläuferszene, der fand natürlich auch nicht statt. Vorigen Sonntag hätten sich wieder Tausende an den drei Startorten Eisenach, Neuhaus und Oberhof versammeln wollen. Sie hätten vor dem Start gemeinsam das Rennsteiglied gesungen, wären 21,2 ( Halbmarathon), 42,2 (Marathon) oder 73,9 Kilometer ( Supermarathon) nach Schmiedefeld gelaufen und hätten dort am Abend im Festzelt ausgelassen gefeiert.

Anzeige

Jeder muss für sich zu Hause laufen

Den Lauf wenigstens, den wollten sich René Fröhlich und sein gleichaltriger Sportfreund Patrick Benz vom Volkssportverein VSV 77 Borna nicht entgehen lassen. Die Rennsteiglaufveranstalter haben den diesjährigen Lauf unter dem Stichwort Rennsteigläufer@home zum Glück trotzdem stattfinden lassen. Mit Anmeldung und Startnummer und Auswertung, nur dass eben jeder für sich zu Hause laufen musste.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Strecke Quelle: Thomas Milewski

René und Patrick starteten am Morgen 7 Uhr in der Bornaer Altstadt. Die Strecke vorbei am Witznitzer Speicher, Hainer See, Störmthaler, Markleeberger, Cospudener und Zwenkauer See ist zwar nicht der Rennsteig, aber immerhin auch in weiten Strecken landschaftlich reizvoll.

Und das Rennsteiglied wurde auch gesungen. Am Start von den Läufern und ihren Fahrradbegleitern Andrea Kowalewski, Jörg Voigt und Thomas Milewski. Unterwegs „in Endlosschleife“, wie René sagt, aus einer Bluetooth-Musik-Box und im Ziel wieder aus vollen Kehlen – so voll die nach knapp 75 Kilometern noch sein können.

Unterwegs andere Rennsteigläufer getroffen

Für René war es der vierte Rennsteiglauf und zum dritten Mal der Supermarathon. Für Patrick war es der erste lange Kanten. „Es ist schwerer, die Strecke hier zu laufen, als am Rennsteig“, sagt Rene hinterher. Und erinnert sich: „Als der Lauf abgesagt wurde, war die Motivation erst einmal bei null.“

Denn im Thüringer Wald, wo es beständig bergauf und bergab geht, steht man mit 3000 Leuten am Start. „Das ist ein ganz anderes Gefühl, du triffst Leute, einige immer wieder.“ Immerhin, unterwegs sind Patrick und René am Cospudener und am Markkleeberger See Gleichgesinnten begegnet. Rennsteigläufer, die ebenfalls den Supermarathon durchs Neuseenland abspulten.

Zielfoto im Reichstor. Quelle: Thomas Milewski

Borna – Markkleeberg – Zwenkau – Borna statt Eisenach – Schmiedefeld. War es das wert? Ja, sagt René: „Wenn du es geschafft hast, bist du glücklich.“ Und schließlich gab es am Reichstor so etwas wie einen richtigen Zieleinlauf mit Rennsteiglied und später eine kleine Party im heimischen Garten mit ein paar Bier. Ein Bisschen so wie am Rennsteig.

Lesen Sie auch:

VSV 777 Borna veranstaltet eigenen Marathon

Corona: Zwei Läuferinnen auf Heimatkurs

Von André Neumann