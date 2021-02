Zwei Briefe sorgen bei Röthas Karnevalisten für Freudentränen

Rötha

Das Ende einer Saison, die keine war, fand für die Karnevalisten des KCR (Karneval Club Rötha) immerhin noch einen versöhnlichen Ausklang. So versöhnlich sogar, dass den Vereinsmitgliedern die Freudentränen in die Augen schossen. So wie das sonst nur der Klang des Abschusses eine Konfettikanone vermag.

Grund sind zwei Briefe. Die lagen am eigentlichen Tag des Faschingsumzuges, der wie alle anderen Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, im Briefkasten des Vizevereinspräsidenten Olaf Kuhnhardt.

In den an den Verein adressierten weißen Umschlägen steckten ein weißes und ein rotes Blatt Papier, bedruckt mit tröstenden und aufmunternden Worten. Ganz anonym alle beide. Und dazu sogar noch eine üppige Spende, über deren Höhe, es soll wirklich viel Geld sein, die Karnevalisten Stillschweigen vereinbart haben.

Stecken Umzugsteilnehmer dahinter?

„Wir vermuten, dass es sich um Gäste unserer Veranstaltungen, wahrscheinlich auch um Umzugsteilnehmer handelt“, sagte Olaf Kuhnhardt der LVZ. Jedenfalls wissen die Absender sehr genau, wovon sie sprechen. Heißt es doch in einem der Briefe unter anderem: „So wollen wir euch ein kleines Trostpflaster für die Vereinskasse zukommen lassen und hoffen, dass wir euer Programm, das übrigens immer lustig, toll, klasse, prima, einfallsreich, bunt, einfach Spitze ist, in der nächsten Saison bewundern können.“

Die Flecken gehören in Rötha zum Bild des Straßenfasching. In der zurückliegenden Saison durften auch sie Quelle: Thomas Kube

Die anderen Absender üben sich ein wenig in Galgenhumor, und zählen auf, was sie in dieser Corona-Saison mindestens alles sparen konnten: „2 Mal Eintrittskarten, zwei Mal Kostüme, 2 Mal Essen“. Von Getränken ganz zu schweigen.

Rosé gegen die Verzweiflung

Der Hinweis auf ein ganz bestimmtes Getränk, das in beiden Briefen genannt wird, lässt Olaf Kuhnhardt vermuten, dass die Absender der so froh stimmenden Post sich kennen, möglicherweise sogar einer Umzugsgruppe angehören. Denn in beiden Briefen wird derselbe prickelnde Sekt gepriesen als das Getränk, was am besten taugt, um Ärger und die Verzweiflung über die ausgefallene Saison in Optimismus für die nächste zu verwandeln und Erinnerungen an vorherige zu wecken:

„...haltet durch“, heißt es da, „wir zählen auf euch, und so der Faschingsgott will, haben auch noch andere einen Vorrat an Rotkäppchen rosé im Schuppen, mit dem so manche Erkenntnis daher kommt.“

Vielleicht gibt es in Rötha demnächst Sommerfasching

Der KCR würde den bis jetzt noch anonymen Spendern gern danken und ruft seine Anhänger daher auf Facebook zum Helfen und Teilen auf. Und auch wenn das nicht gelingt, so werden die beiden Briefe wenigstens einen Ehrenplatz bekommen, kündigt der Vizepräsident an. Nämlich gerahmt im Vereinszimmer des KCR im Volkshaus von Rötha. Dort wo vor einem Jahr der bislang letzte Faschingsumzug außerplanmäßig endete und wo hoffentlich im kommenden November die nächste Saison beginnen kann.

Nicht ausgeschlossen ist allerdings, dass in diesem Jahr schon früher närrisches Treiben in Rötha herrscht. „Bis bald, vielleicht zu einem Sommerfasching?“, heißt es nämlich in einem der Briefe. Im KCR ist darüber schon gesprochen worden. „Das ist eine gute Überlegung“, stimmt Olaf Kuhnhardt zu. Wenn es denn wieder erlaubt sei, sagt er, könne daraus tatsächlich mal eine schnelle Aktion werden.

Von André Neumann