Groitzsch

Die Feuerwehr Groitzsch ist am Wochenende zweimal zum Einsatz gerufen worden. Am Freitag gegen 20.45 Uhr wurden die Floriansjünger wegen einer Unterstützung des Rettungsdienstes in der Gartenanlage „Am Pappelhain“ alarmiert, teilt Pressesprecher Mike Köhler mit. Es ging bei der technischen Hilfeleistung unter anderem um eine Türöffnung. Der Einsatz konnte innerhalb einer halben Stunde abgearbeitet werde. Am Sonnabend, 16.30 Uhr, ertönten die Funkmeldeempfänger der Kameraden erneut. Eine Benzinspur von etwa 100 Meter Länge auf dem Schützenplatz war dafür der Anlass. Mit einem Ölbinder wurde die Verunreinigung beseitigt. Es kamen jeweils zwölf Aktive mit einem Einsatzleitwagen und einem Löschgruppenfahrzeug zum Einsatz. Es war bereits der 53. Einsatz für die Stadtfeuerwehr Groitzsch.

Von okz