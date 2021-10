Zwei Groitzscher Ortsteile bekommen neue Dorfplätze

Groitzsch

Schon viele Jahre stehen diese Vorhaben in den Groitzscher Ortsteilen Gatzen und Audigast ganz oben auf der Liste – nun kann es bald losgehen: Jeweils Straße samt Parkplätze und Nebenanlagen in der Ortsmitte werden in beiden Dörfern saniert und gebaut.

Für die Stadt Groitzsch war es nicht einfach, den passenden Fördertopf dafür zu finden, sagte Bauamtsleiter Dirk Schmidt. Der Freistaat habe die Gelder mächtig eingedampft. Letztlich hat es mit dem Programm „Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum“ geklappt. 75 Prozent der Kosten werden übernommen. Baustart soll im späten Frühjahr 2022 sein, so der Amtsleiter.

Oberflächenwasser läuft in die Höfe

Insgesamt werden in Gatzen 136 000 Euro investiert. „In dieser Straße wurden in den vergangenen 25 Jahren viele verschiedene Leitungen verlegt“, sagte Ortsvorsteher Mario Bliß. Dadurch habe sich das Gefälle verändert. Was ein großes Problem sei, weil bei starkem Regen Oberflächenwasser in die angrenzenden Höfe läuft.

Auch die Dorfmitte in Audigast wird komplett saniert. Quelle: Jens Paul Taubert

Generell brauche die Ortsmitte in Gatzen dringend eine Erneuerung. Die Grünflächen sind zerfahren, jeder würde parken, wie er will. „Wir wünschen uns schon lange eine hübsche Gestaltung wie in anderen Orten auch und sind daher froh, dass es jetzt bald losgeht“, so Bliß.

Einwohnerversammlung in Audigast

Überhaupt freue sich der Ortschaftsrat über jede Aktivität in den Auligker Dörfern, zu denen auch Gatzen zählt. Erst kürzlich konnte die Sanierung des Sportplatzes bei Germania Auligk gefeiert werden.

Eine Komplettsanierung des Platzes an der Kirche ist auch in Audigast geplant. „Wir haben so viele Jahre immer bei der Ortschaftsratssitzung ins Protokoll geschrieben, dass der Kirchplatz dringend gemacht werden muss. Jetzt sind wir froh und dankbar, dass es losgeht“, sagte Ortsvorsteher Thomas Müller. Bei einer Einwohnerversammlung am 6. Oktober soll das Projekt vorgestellt werden. Diese beginnt 19 Uhr im Ortschaftshaus, dem ehemaligen Kindergarten.

Komplettsanierung kostet knapp 300 000 Euro

Gebaut werden soll nach Auskunft des Bauamtsleiters wie in Gatzen ab Spätfrühjahr 2022 – nach dem Audigaster Motorradtreffen. Geplant sei, das Kopfsteinpflaster der Dorfstraße zu entfernen und damit die neuen Parkplätze zu gestalten. Die Straße erhält dann Asphalt, zuvor sollen die Absenkungen beseitigt werden. Die Gesamtkosten in Audigast liegen bei knapp 300 000 Euro.

Die planerischen Ingenieurleistungen für beide Bauvorhaben vergab der Technische Ausschuss in Groitzsch für zusammen rund 46 200 Euro an das Ingenieurbüro UKAM in Borna.

Von Claudia Carell