Zwei Unternehmen haben Interesse an Böhlens „Eingangstor zur Stadt“ bekundet. Ihre Konzepte haben sie vorgestellt. Wer den Zuschlag für die Immobilie mit Baracke erhält, entscheidet der Stadtrat am 16. Dezember.

Stadtratssitzung - Zwei Kaufinteressenten: Wer bekommt das Baracken-Grundstück in Böhlen?