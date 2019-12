Zwei Tage Weihnachtsmarkt in Kitzscher

Kitzscher

Es ist so weit: Am bevorstehenden dritten Adventswochenende öffnet der Weihnachtsmarkt in Kitzscher seine Tore. Am 14. und 15 Dezember herrscht auf dem Marktplatz ab 14.30 Uhr weihnachtliches Markttreiben, welches von einem Bühnenprogramm ergänzt wird.

Am Sonnabend treten zuerst Kinder des Hortes auf, ehe ab 15 Uhr der Weihnachtsmann Geschenke verteilt. Danach sind die Kinder selbst zum Zuschauen und Zuhören eingeladen, beim Kinderprogramm „Eine Sause mit Opa Krause“. Für 17 Uhr ist der Auftritt der Showtanzgruppe des TSV Kitzscher angekündigt.

Kindergartens „Wirbelwind“ gestaltet Bühnenprogramm in Kitzscher

Am Sonntag gestalten Mädchen und Jungen des Kindergartens „Wirbelwind“ den Auftakt des Bühnenprogramms. Danach sind alle Kinder zum „Märchenwirrwarr mit König Leo“ eingeladen. Das beginnt 15 Uhr. Im Anschluss kommt gegen 16 Uhr wieder der Weihnachtsmann. Für den Abschluss des weihnachtlichen Programms sorgt ab 17 Uhr der Karnevalsverein mit seinem Weihnachtsmärchen.

An beiden Tagen lädt der Kinder- und Jugendtreff in die Bastelstube gegenüber vom Marktplatz ein. Die ist jeweils von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet.

Von André Neumann