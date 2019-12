Zwei Tanzgruppen aus Kitzscher in Döbeln erfolgreich

Kitzscher/Döbeln

Wenige Wochen nach ihrem überragenden Dreifach-Erfolg beim 8. Tanzfestival in Mittweida mit drei ersten Plätzen stellten sich die Tänzerinnen der D&J Dance Formation aus Kitzscher erneut der Konkurrenz. Diesmal traten sie beim 28. Döbelner Tanzfest und zugleich 12. Mittelsächsischen Tanzfestival an.

Die Showtänzerinnen aus Kitzscher waren erneut mit drei Gruppen vertreten. Sie nahmen nicht nur an den jeweiligen Wettbewerben teil, sondern durften am Vormittag und am Nachmittag für alle anwesenden Tänzer die Erwärmung übernehmen.

Teeny Weeny sind die jüngsten Tänzerinnen der D&J Dance Formation

Die Teeny Weenys, die jüngsten Tänzerinnen der D&J Dance Formation, hatten es in ihrem Starterfeld der Sieben- bis Neunjährigen mit neun anderen Tanzgruppen zu tun. Es war die größte Startergruppe des Tages.

„Die Mädchen“, freut sich Trainerin Janice Raabe, „bemühten sich sehr, das Einstudierte aus dem Training umzusetzen.“ Und waren dabei erfolgreich. Ihr Tanz hieß „Monstertime“. Mit ihrer Körperspannung, sauberen Ausführung der Elemente und toller Gesichtsmimik konnten sie die Jury überzeugen. Am Ende sprang Platz zwei heraus.

Dance Chix aus Kitzscher hatten weniger Erfolg

Weniger erfolgreich waren diesmal die Dance Chix, die in der Altersklasse 10 bis 12 Jahre antraten. Auch hier war das Starterfeld mit neun Tanzgruppen recht groß und auch leistungsstark. Auch die Dance Chix tanzten voller Energie und Emotionen. Doch es reichte nicht für einen der ersten drei Plätze.

Die Teeny Weeny’s, die jüngsten Tänzerinnen der D&J Dance Formation, belegten Rang zwei. Quelle: TSV Kitzscher

Am Nachmittag des Tanzfestes griffen dann die Jugendlichen der Gruppe Dream Xplosion ins Geschehen ein. In ihrer Altersklasse 16 bis 18 Jahre hatten sie sich mit sechs weiteren Tanzgruppen zu messen. Die Kitzscheranerinnen waren zuletzt an der Reihe, und ihr Auftritt mit dem Tanz „Remember“ sollte ein überaus erfolgreicher werden.

Gruppe „Dream Xplosion“ belegte Platz eins

„Sie tanzten voller Leidenschaft und Energie. Alles passte perfekt: Gesichtsmimik, Synchronität und Körperspannung“, zeigte sich Janice Raabe hinterher begeistert. Die Jury sah das offenbar ebenso, jedenfalls gab es für Dream Xplosion Platz eins. Und das, wie Raabe sagt, erstmals in dieser Altersklasse.

Die Tänzerinnen der D&J Dance Formation konnten den Erfolg selbst kaum fassen, als sie mit Freudentränen in den Augen das Siegerpodest bestiegen.

Von André Neumann