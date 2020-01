Borna

Am späten Mittwochabend ereignete sich in der Altenburger Straße in Borna ein Unfall, bei dem zwei Beteiligte verletzt wurden.

Insassen des Mazda werden verletzt

Gegen 21.15 Uhr war die Fahrerin (25) eines VW Passat auf der Altenburger Straße in Richtung B 93 unterwegs. Als sie nach rechts auf die Luckaer Straße abbog, bemerkte sie den verkehrsbedingt haltenden Mazda einer 18-jährigen Fahrerin zu spät.

Durch den Aufprall zogen sich die 18-Jährige und deren 50-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Beide wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro. Die 25-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Von thl