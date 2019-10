Espenhain

Vier Menschen wurden bei zwei schweren Unfällen auf der B95 am Samstagabend verletzt:

Gegen 18.15 Uhr krachte eine 52-Jährige mit ihrem Skoda in der Ausfahrt Espenhain-Nord in Fahrtrichtung Leipzig in die Mittelinsel. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin sowie der 25-jährige Beifahrer wurden verletzt. Umherfliegende Steine der Mittelinsel beschädigten weitere Fahrzeuge auf der B95. Die 52-Jährige war laut Informationen der Polizei vom Sonntagmorgen zu schnell unterwegs.

Transporter überschlägt sich – zwei Verletzte

Ebenfalls mit zu hoher Geschwindigkeit war der Fahrer eines Transporters gegen 21.50 Uhr auf der Bundesstraße unterwegs. Bei der Überfahrt von der A72 Richtung Leipzig auf die B95 kam der 40-jährige Fahrer in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fiat überschlug sich und landete schließlich in einer Böschung. An dem Transporter entstand nach Informationen der Polizei Totalschaden.

Am Transporter entstand Totalschaden – die beiden Insassen wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Großdeuben

Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Fahrer aus dem Fahrzeug befreien. Sein 30-jähriger Beifahrer lag beim Eintreffen der Ersthelfer bereits neben dem Fahrzeug. Beide Männer wurden in Kliniken gebracht.

Von RND