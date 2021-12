Zweite Aktion: Noch mehr Zuspruch in Elstertrebnitz fürs Impfen

Elstertrebnitz

Das Interesse an einer Corona-Schutz-Impfung in der kleinsten Kommune des Landkreises Leipzig ist anhaltend hoch. Nachdem der Elstertrebnitzer Bürgermeister David Zühlke (CDU) schon bei der ersten Aktion vom 27. November von gesprengten Erwartungen über den Zuspruch erzählte, ist der Andrang für den 18. Dezember noch wesentlich höher.

659 Personen sind für den Piks, der mindestens einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung verhindern soll, angemeldet, sagt der Gemeindechef am Donnerstagnachmittag. Vor drei Wochen erhielten 385 Menschen die Injektion.

Diesmal vier Impfstrecken vorgesehen – und auch nötig

„Wir haben diesmal vier Ärzte und vier Impfteams in der Turnhalle“, erklärt Zühlke. Ende November war es die Hälfte gewesen. Zudem sei die Taktung verringert worden. Das heißt, dass nun alle drei Minuten ein Impfling an der Reihe sein soll – pro Team. Sonst wäre die registrierte Anzahl an Menschen gar nicht zu schaffen.

Erneut können sich die Registrierten Erst-, Zweit- beziehungsweise Auffrischungsimpfung (Booster) abholen. Unterstützung erhält die Gemeinde schließlich noch von der Sana-Klinik Leipziger Land in Borna. „Von dort haben wir weiteren Impfstoff erhalten, damit er reicht“, so der Bürgermeister.

Noch viel mehr Anrufe registriert

Trotz des starken Anstiegs bei der Kapazität der Aktion konnte er längst nicht alle Wünsche berücksichtigen. „Es gab bestimmt 1000 Anfragen“, meint David Zühlke. Was sicherlich mit dem erfolgreichen Auftakt, bei dem es keine der von anderen Impfterminen bekannten Warteschlagen gab, zu tun haben dürfte, findet er.

Von Olaf Krenz