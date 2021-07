Kitzscher

Jetzt bietet das DRK auch in Kitzscher zum zweiten Mal die Gelegenheit an, die Corona-Schutz-Impfung direkt im Wohnort zu erhalten. Für die Erstimpfung am 13. Juli und den zweiten Termin am 3. August stehen jeweils 204 Impfdosen zur Verfügung. Verbindliche Anmeldungen werden im Rathaus unter Telefon 03433/79 09 13 entgegengenommen. Dort wird dann auch geimpft. Nach der verbindlichen Terminvergabe erhalten die angemeldeten Personen Unterlagen, die ausgefüllt mizubringen sind.

