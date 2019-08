Borna/Leipzig

Erfolg für die „Flinke Spatzen“ aus Borna: Beim Finale des Dance-Contest der DAK-Gesundheit ertanzte sich die Gruppe in Leipzig den zweiten Platz. Die Nachwuchstänzer begeisterten die prominente Fach-Jury um Motsi Mabuse, die aus der RTL-Show „Let´s dance“ bekannt ist. Jury-Chef war Hanno Liesner, Leiter von Europas größtem inklusivem Tanzensemble. Als Belohnung holten die Nachwuchstänzer von Einheit Borna einen der Spitzenplätze in der Kategorie Pre-Champs der Altersklasse Kids.

Neuauflage im nächsten Jahr

„Ich freue mich, dass eine Gruppe aus unserer Region so gut abgeschnitten hat“, sagt Christian Baier von der DAK-Gesundheit in Döbeln. Den DAK-Dance-Contest gibt es seit dem Jahr 2011. Die Tänzer machen auch etwas für ihre Gesundheit. Baier weiter: „Wenn wir unsere Kinder und Jugendlichen so zu mehr Bewegung animieren können, liegen wir mit dem Dance-Contest genau richtig.“ Im nächsten Jahr soll es die zehnte Auflage des Wettbewerbs geben.

6300 Teilnehmer beim Dance-Contest 2019

Insgesamt haben am DAK-Dance-Contest seit Beginn etwa 5500 Tanzteams mit mehr als 26 000 Aktiven teilgenommen. Allein in diesem Jahr waren 6300 Teilnehmer am Start.

