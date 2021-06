Zweites mobiles Impfangebot in Regis-Breitingen

Regis-Breitingen

In Regis-Breitingen gibt es für die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt ein zweites mobiles Angebot für die Corona-Schutzimpfung. Laut Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) haben damit erneut 200 Personen die Möglichkeit, sich direkt vor Ort die erste und die zweite Immunisierung geben zu lassen. 

Erster Impftermin ist der 10. Juli, die Zweitimpfung wird am 31. Juli verabreicht. Wie schon bei der ersten mobilen Impfaktion, deren zweiter Termin am 25. Juni war, findet auch diese in der Zweifeldsporthalle in der Straße Am Stadion statt. Anmeldungen nimmt das Ordnungsamt der Stadtverwaltung Regis-Breitingen unter der Telefonnummer 034343/7 18 19 entgegen.

Der Bürgermeister hatte angekündigt, die Stadt wolle nach der ersten Impfaktion gemeinsam mit Regiser Hausärzten eine zweite organisieren. Die neuerliche Aktion sei zunächst ein Angebot des Landkreises und des DRK, sagte er der LVZ.

Von André Neumann