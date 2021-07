Zwenkau/Borna

Zwei Reifen an einem Pkw zerstachen Unbekannte in Zwenkau. Die Polizei bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

Hinweise an das Polizeirevier Borna

Der betroffene Wagen, ein grauer Opel Astra, parkte in der Pegauer Straße/Ecke Talgasse. Zerstört wurden die Reifen auf der Fahrerseite. Der Eigentümer des Autos bemerkte den Schaden am Sonnabend, 20.50 Uhr, und erstatte Anzeige. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise an das Polizeirevier Borna (Telefonnummer 03433/2440).

Von es