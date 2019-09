Zwischen Böhlen und Rötha sammelt sich der Müll

Böhlen

Kabelisolierungen, Müllsäcke, Metallstangen, ausgediente Kleidungsstücke: Einige Ecken entlang der Pleiße zwischen Böhlen und Rötha haben sich in den vergangenen Monaten zu wahren Müllhalden entwickelt. Das ist besonders für die ärgerlich, die es regelmäßig in die Natur führt, die dort Erholung suchen. Harald Hänisch ist mehrmals in der Woche mit seiner Hündin dort unterwegs – und ärgert sich jedes mal über die Abfälle, die nicht weniger, sondern mehr werden.

„Wenn erst einmal etwas dort liegt, kommt immer mehr dazu“, hat er festgestellt. Mehrmals hat Hänisch bereits sowohl bei der Stadtverwaltung Böhlen als auch bei der Stadtverwaltung Rötha angerufen, um darauf hinzuweisen. „Der Erfolg war gleich null“, sagt er. Auch das Vorbringen des Anliegens im Böhlener Stadtrat brachte nichts. Hauptamtsleiterin Petra Kühn verwies darauf, dass die Müllhaufen nicht auf Böhlener Gemarkung liegen würden, Böhlen daher also nicht zuständig sei.

Böhlen ist nicht zuständig, Rötha fühlt sich nicht zuständig: und der Müll wird mehr. Quelle: Julia Tonne

Anruf beim Landratsamt wegen des Mülls blieb erfolglos

Auch in Rötha hat Hänisch bislang kaum etwas erreicht. „Dort habe ich mehrmals angerufen, allerdings kam jedes mal die Antwort, man werde sich kümmern.“ Passiert sei aber seitdem noch nichts. Auch ein Anruf beim Landratsamt blieb erfolglos.

Jetzt allerdings kommt Bewegung in die Sache. Wie Röthas Bürgermeister Stefan Eichhorn erklärte, solle der Müll am Wochenende beseitigt werden. „Wir wurden darauf aufmerksam gemacht und schicken jetzt den Wirtschaftshof los“, sagte er.

Zwischen Böhlen und Rötha stapelt sich der Müll im Wald. Quelle: Julia Tonne

Von Julia Tonne