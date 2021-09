Zwischen Kunstblut und Trümmern: Rettungsübung der Johanniter bei Pegau

Pegau/Wiederau

Am Sonnabend wird es ernst für etwa 90 ehrenamtliche Sanitäter und Helfer. Auf sie wartet ein „Einsatz“, der von einer echten Katastrophe kaum zu unterscheiden ist. Die Frauen und Männer dürfen in Pegaus Ortsteil Wiederau beweisen, was sie als Katastrophenschützer theoretisch und vor allem praktisch drauf haben.

Übungs- und Schulungszentrum mit allen Schikanen

Auf dem Gelände des Disaster Training and Education Center (DTEC, Übungs- und Schulungszentrum für Katastrophenfälle) stehen auf 100 000 Quadratmeter unter anderem Autowracks, Trümmerstrecken, diverse Gebäude und eine Straßenbahn zur Verfügung. Mit Pyrotechnik und einer lautstarke Audioanlage lassen sich hier alle vorstellbaren Szenarien simulieren. Eine wichtige Rolle bei der Übung spielen ausgebildete Darsteller, die Verletzte mimen und dafür täuschend echt mit falschen Wunden geschminkt werden.

Den Verletzten-Darstellern werden Wunden geschminkt. Quelle: Sebastian Spaethe

Die ehrenamtlichen Sanitäter wissen vorher nicht, was genau auf sie zukommt. Sie müssen die Lage – wie im wahren Leben – blitzschnell einschätzen und dennoch einen kühlen Kopf bewahren, um alle Verletzten bestmöglich zu versorgen. Dabei werden die Katastrophenschützer von erfahrenen Ausbildern beobachtet, die den Einsatz fachgerecht auswerten.

Gut trainiert sein für den Katastrophenfall

„Für unsere Einsatzkräfte ist so eine Übung auf jeden Fall etwas Besonderes“, sagt, Lars Biederbeck, Fachbereichsleiter Einsatzdienste im Landesverband Sachsen. Katastrophen sind kein Alltag in Deutschland. Wenn sie aber passieren, müssen die Einsatzkräfte trainiert sein. Die Übungen erinnern die ehrenamtlichen Frauen und Männer auch daran, wie psychisch belastend das Retten in plötzlichen Katastrophenfällen mit vielen Verletzten oder sogar Toten sein kann. „Wichtig ist für die eingesetzten Kollegen, Psychohygiene zu betreiben, um zu verarbeiten, was sie erlebt haben“, so Biederbeck.

Bei der Übung gibt es Hinweise der Fachleute, um die Einsatzfähigkeit zu verbessern. Quelle: Sebastian Spaethe

Welches Katastrophenszenario genau am 18. September geübt wird, ist noch ein Geheimnis, um den Sinn der Übung nicht zu gefährden. Nach Trainings am Vormittag beginnt der Hauptteil der Übung am Nachmittag, 15 Uhr.

