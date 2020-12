Borna

Von Ferne klingt es wie immer. Weihnachtslieder von irgendwelchen Schlagerstars- und sternchen tönen über den Bornaer Markt. Wer näher kommt, sieht erfreulich viele Leute mit Maske. Allerdings nicht nur dadurch wird einem schnell klar, dass es auch in Borna in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt gibt wie in all den andere Jahren. Den darf es angesichts der gültigen Corona-Schutz-Verordnung auch gar nicht geben. Als erweiterten Wochenmarkt bezeichnet die Stadt das, was seit Dienstag vor dem Rathaus abläuft und bis zum letzten Adventswochenende dauern soll. Das Rathaus hatte sich immer wieder geweigert, eine vollständige Absage an einen Weihnachtsmarkt oder eine korrespondierende Veranstaltung zu formulieren.

17 Stände vor dem Bornaer Rathaus

Der Besucherandrang hält sich um die Mittagsstunde in Grenzen. Es ist der gewohnte Wochenmarkttag, und wer die insgesamt 17 Stände und Buden unter die Lupe nimmt, entdeckt eine Reihe alter Bekannter. Hans-Peter Kühn etwa. Der Obst- und Gemüsehändler aus Borna gehört gewissermaßen zum Stammpersonal der Wochenmarkthändler. „Ich komme schon seit 30 Jahren hierher“, sagt er. Dienstag, Donnerstag und Sonnabend geht er auf den Markt, die anderen Wochentage steht er in der Röthaer Straße am Hochhaus. Jetzt hat er auch Tannenzweige im Angebot. „Für Adventsgestecke ist es leider zu spät“, so Kühn. Da hätte der Wochenmarkt mit weihnachtlichem Anstrich vor dem ersten Advent beginnen müssen.

Seit Dienstag gibt es vor dem Bornaer Rathaus einen vorweihnachtlichen Weihnachtsmarkt. Quelle: Jens Paul Taubert

Käse-Maik und Lederwaren auf dem Markt

Zu denen, die auch sonst vor dem Rathaus zu finden sind, gehören die Rossschlächterei Jahr aus Pegau und die Landbäckerei Dietrich. Das gilt auch für Verkaufsstände mit Lederwaren und Garderobe oder auch für Käse-Maik. Sie stehen teilweise weiter auseinander als sonst, ein Muss in den Zeiten von Covid-19.

Schlange vor der „Schlemmeroase“

An der „Schlemmeroase“ sind Bratwürste und Beefsteaks zu haben, auch Kartoffelpuffer. Nicht zwingend das, was der Durchschnitts-Bornaer mit Genüssen im Advent assoziieren würde, aber die Leute stehen in einer keinen Schlange davor. Mindestabstand ist allerdings Fehlanzeige.

E-Mail aus dem Rathaus am Abend

Dagegen achtet Erik Kramer streng auf die Einhaltung der Corona-Vorgaben. Von rechts geht es an den Stand, an dem es Kräppelchen und Quarkkeulchen gibt, nach links müssen ihn Kunden wieder verlassen. Der Schausteller aus Markkleeberg, seit 22 Jahren auf dem Weihnachtsmarkt in Borna, hat coronabedingt ein bescheidenes Jahr hinter sich. Die Stadtfeste in Markkleeberg, Taucha und Schkeuditz – „alles ausgefallen“. Da kam die E-Mail von Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) am Mittwochabend gerade recht. Ob er nicht mit seinem Wagen, den ein aufblasbarer Weihnachtsmann schmückt, für knapp drei Wochen auf den weihnachtlichen Wochenmarkt kommen könnte. Erik Kramer konnte und ist heilfroh, auch weil er mit Leib und Seele Schausteller ist. “Das ist kein Beruf, sondern eine Berufung.“ Dass er in diesem Jahr keine Crêpes und keinen Glühwein verkaufen darf, fällt da nicht sonderlich ins Gewicht.

Erik Kramer verkauft Kräppelchen an seiner Schmalzbäckerei. Quelle: Jens Paul Taubert

Schnitzkunst aus dem Erzgebirge

Vor dem Rathaus finden sich weitere Stände, die auch auf einem normalen Weihnachtsmarkt zu vermuten wären. Schnitzkunst aus dem Erzgebirge etwa bei Christa Römer, die seit 23 Jahren auf den Weihnachtsmarkt kommt. Und die Leute kaufen. Es gibt Pyramiden, Räuchermännchen und Schwibbögen. An einen „echten“ Weihnachtsmarkt erinnert auch ein Stand, an dem gebackene Waffeln zu haben sind.

„Das ist wenigstens ein bisschen Abwechslung“, sagt Hans-Peter Ketzler. Er gehört zu den Besuchern des Wochenmarktes mit weihnachtlichem Anstrich rund um den großen Christbaum. Hans-Peter Ketzler kommt aus Borna. “Ich treffe hier Leute, die ich lange nicht gesehen habe.“

Mehr als ein Wochenmarkt

Bleibt als Fazit: Was in Borna derzeit auf dem Marktplatz passiert, ist sicher mehr als ein normaler Wochenmarkt. Und die weihnachtliche Stimmung, für die die langjährige Marktleiterin Edith Taubert von früh bis spät mit 63 CD´s sorgt, die liegt im Auge und im Ohr des Betrachters.

Von Nikos Natsidis