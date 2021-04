Zwischen Regis-Breitingen und Haselbacher See wird der Wald gesäubert

Regis-Breitingen

So sieht Begeisterung aus: „Das ist überwältigend für mich, ich hatte eigentlich nur mit zehn bis 15 Leuten gerechnet, und nun ist es mindestens das Sechsfache“, freute sich Jörg Zetzsche (Freie Wähler), der Bürgermeister von Regis-Breitingen. Zur großen Müllsammelaktion am Sonnabend, zu der er mit dem Anglerverband Leipzig aufgerufen hatte, gab es einen enormen Zuspruch von Helferinnen und Helfern.

In dieser Form hatte so eine Gemeinschaftsaktion noch nie stattgefunden, bisher hatten sich vor allem die örtlichen Angler um die Reinhaltung des Ufers am Haselbacher Sees und des angrenzenden Waldes gekümmert. Nun waren so viele große und kleine Leute vor Ort, dass erst mal Gruppen gebildet werden mussten. „Die Familien können dabei ja gut unter sich bleiben“, sagte Zetzsche mit Blick auf die aktuellen Corona-Regelungen.

Schüler mussten nicht lange überredet werden

Dass sich eine Unmenge Müll im Wald befindet, war etlichen der Mitstreiterinnen und Mitstreiter von vornherein klar. „Wir haben schon vor einiger Zeit ganze Fenster im Wald liegen sehen“, erzählte Annett Schmid, die mit ihrer 14-jährigen Tochter Charlotte mit Mülltüten unterwegs war. „Wenn man schon nicht wegfahren kann, dann sollte wenigstens die unmittelbare Umgebung sauber bleiben.“ Die Grundschullehrerin freute sich darüber, dass sie auch einige ihrer Schülerinnen und Schüler beim Aufräumen sah. „Es war gar nicht schwer, sie zu überreden. Die Kinder sind sehr begeisterungsfähig.“

Meckern ist leicht, anpacken etwas ganz anderes

Auch Ronny Gerlach ärgert sich schon länger über die illegale Müllablagerung im Grünen. „Ich fahre hier oft mit dem Fahrrad vorbei und sehe dann das Elend. Nun mache ich beim Aufräumen mit. Denn meckern ist leicht, aber anpacken etwas ganz anderes.“ Seine 14-jährige Tochter Zoe musste er nicht lange überzeugen. „Es kann ja wirklich nicht schaden, den Wald sauber zu machen“, fand sie.

„Man merkt heute, dass es den Leuten nicht gleichgültig ist, wie der Wald aussieht“, sagte Pierre Jaekel, der seine siebenjährige Tochter Jolina als Helferin mitgebracht hatte. Als Mitarbeiter des Ordnungsamtes erfährt er regelmäßig von illegalen Müllablagerungen. „Leider werden die Schuldigen nie ertappt.“ Mit erheblichen Müllmengen hatte er gerechnet, für genug Säcke und Fahrzeuge zum Wegfahren war deshalb gesorgt.

Vor Jahren standen drei Sofas im Wald

Ralph Billwitz vom Sachsenforst war mit seinem Jagdhund vor Ort. „Der ist aber kein Müllhund und bleibt deshalb im Auto.“ Billwitz kennt den Wald wie seine Westentasche und entdeckt so auch immer wieder neue Abladeplätze. „Ich habe gerade eine Schlippe gesehen, in die mancher einfach hineinfährt und dann alles abladen kann. Vor Jahren standen hier im Wald drei Sofas, mit denen hätte man ein ganzes Klubhaus einrichten können.“

Auch für Kay Heiche war die Sammelaktion eine Genugtuung. Als Mitglied der örtlichen Freien Wähler hatte er den Aufruf mit verbreitet. „Die Leute dürsteten richtig danach, hier helfen zu können.“ Die Müllsammelaktion sei schon länger geplant gewesen. „Doch sie wurde uns leider vom Landratsamt untersagt.“ Nun habe man endlich loslegen können.

Von Bert Endruszeit