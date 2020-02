Zwölf Liegestütze täglich – Röthas Heimathistoriker ist mit 85 noch fit

Rötha

Den kleinen Ort Piegel, in dem Helmut Hentschel am 1. Februar vor 85 Jahren geboren wurde, gibt es nicht mehr. Einst südwestlich von Lippendorf gelegen, wurde er zwischen 1976 und 1978 für den Tagebau Peres abgebaggert. Vielleicht hat auch dieser Verlust von Heimat dazu beigetragen, dass aus dem in Rötha lebenden Jubilar ein bodenständiger Mensch und in späteren Jahren der umtriebige und anerkannte Heimathistoriker wurde, als der er heute weithin geschätzt wird.

Helmut Hentschel ging 1949 zunächst im Braunkohleverarbeitungswerk Böhlen in die Lehre. Nach einigen Jahren bei kleinen Handwerksbetrieben, Krautern, wie er sagt, arbeitete er bis 1959 wieder in Böhlen. Das Werk war mittlerweile Kombinat geworden.

Ein Gedenkstein erinnert an die weggebaggerten Orte Piegel, Peres und Pulgar. Quelle: Guenther Hunger

Obwohl Helmut Hentschel nur einen Abschluss der achten Klasse besaß, schlug er die Laufbahn eines Lehrers ein. Nach einem Vorbereitungskurs studierte er in Chemnitz, der damaligen Karl-Marx-Stadt, und begann 1964 als Lehrer für Mathe und Physik, wieder in Böhlen. Nach zwei Jahren ging er für ein Jahr ans Herder-Institut in Leipzig, wo er Vietnamesen unterrichtete – ehe er ab 1967 an der Erweiterten Oberschule (EOS) in Borna weitermachte.

Hentschel unterrichtete zuletzt am Gymnasium in Groitzsch

Seine letzten beiden Jahre als Lehrer verbrachte er von 1992 an am Gymnasium in Groitzsch. „Dann brauchte man mich nicht mehr“. In dem Satz mischen sich Ironie und auch ein wenig Ärger. Ein Ärger, den der Röthaer auch heute noch gelegentlich verspürt.

Immer dann nämlich, wenn er das Gefühl hat, dass Heimatgeschichte stiefmütterlich behandelt wird. Und wenn einer, der sich „mit der kulturhistorischen Vergangenheit auch vor 1989 beschäftigt“, von einigen scheel angeschaut und – er sagt das tatsächlich so – in die rechte Ecke gestellt werde.

Der Abschied aus dem Schuldienst bedeutete für Helmut Hentschel nur den beruflichen Ruhestand. Schon vier Jahre zuvor war er Vorsitzender des am 1. März 1990 gegründeten Heimatvereins des Bornaer Landes geworden. Das blieb er bis 2007. Danach wurde er wegen seiner Verdienste zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Historische Ansicht des Schlossparkes Rötha: Hobbyforscher Henschel beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Geschichte seiner Heimat. Quelle: privat

Ketzer : Unmöglich, alle Verdienste aufzuzählen

Diese Verdienste alle aufzuzählen, sei unmöglich, sagt Hans-Jürgen Ketzer, der Leiter des Volkskundemuseums in Wyhra, und versucht, wenigstens einen Teil zu benennen: Hentschel befasste sich mit der 900-jährigen Geschichte von Kloster Pegau, stellte kulturhistorische Forschungen zu Heuersdorf und zum Industriestandort Böhlen-Lippendorf an, führte lebensgeschichtliche Interviews für das Projekt „Wendezeiten – Zeitenwende“ und kümmerte sich Intensiv um die Geschichte des Industriestandorts Böhlen.

Heimathistoriker Helmut Hentschel feiert seinen 85. Geburtstag. Quelle: André Neumann

Unter Hentschels Mitarbeit erschienen zahlreiche „Heimatblätter“ und viele, viele Bücher. Er befasste sich intensiv mit der Geschichte des Wiprecht von Groitzsch (um 1050 bis 1124) und mit anderen Facetten regionaler Geschichte. Dabei sei er auch bemüht gewesen, „den sozialen Wandel der Region abfedern zu helfen“, sagt Ketzer.

In der Tat ist Helmut Hentschel noch heute stolz darauf, für die vielen Projekte des Heimatvereins im Laufe der Jahre 80 bis 100 ABM-Kräfte beschäftigt zu haben, die es aus der Arbeitslosigkeit wieder in den ersten Arbeitsmarkt oder bis zur Rente schafften.

Steinbach : Hentschels historische Stadtführungen sind legendär

Natürlich wurde auch die Stadt Rötha, wo Helmut Hentschel seit mehreren Jahrzehnten lebt, zu seinem heimathistorischen Betätigungsfeld. Das Erscheinen eines Buches mit historischen Postkarten-Ansichten der Stadt ist ganz besonders ihm zu verdanken. Schon vorher und bis heute können Besucher mit ihm historische Stadtführungen unternehmen.

Die seien „legendär“, sagt Walter Christian Steinbach, der Vorsitzende des Fördervereins „ Rötha – Gestern. Heute. Morgen.“, in dem Hentschel Mitglied ist. Steinbach nennt den Jubilar einen „Unruheständler, der sein jahrzehntelanges Ehrenamt auf eine ganz besondere und vorbildliche Weise der Arbeit für die Gemeinschaft gewidmet hat“.

Das tut er noch immer mit unglaublichem Elan. Bis zu acht Stunden am Tag sitzt er an seinem Computer, im Internet hat er sich eine digitale Bibliothek zugelegt. Und weil das alles noch nicht reicht, hat er kürzlich auch noch den Vorsitz im Förderverein 100 Jahre Industriestandort Böhlen-Lippendorf übernommen. Wo es, leider, auch wieder mal Ärger gibt.

Ein Mann, der mitten im Leben steht

Aber das ist ein anderes Feld, keins für den 85. Geburtstag fitten Mannes, bei dessen Anblick sich der Besucher zuerst fragt, ob er an der falschen Tür bei einem viel Jüngeren geklingelt habe. Auch Hans-Jürgen Ketzer staunt mit Blick auf den Röthaer, „was man so als 85-Jähriger schaffen kann, wenn man aktiv ist und dank gesunder Psyche und Physis auch bleibt“.

Der Heimathistoriker Helmut Hentschel in seinem Arbeitszimmer. Quelle: André Neumann

Helmut Hentschel lacht zufrieden, wenn die Sprache darauf kommt. Denn eigentlich sei er „das Unsportlichste, was es gibt“. War, muss man sagen. Denn es kam ein Tag, an dem dieser Respekt einflößende große, kräftige Mann spürte, „dass die Glieder langsam steif werden“, und er fürchtete, eines Tages seinen Enkel nicht mehr hochheben zu können.

Da begann er mit Morgensport, suchte sich ein Programm mit 300 Elementen. Weil man die zählen müsse, bleibe auch gleich noch der Geist wach. Die körperliche Kraft kann Helmut Hentschel auch in Zahlen fassen: „Ich schaffe zwölf Liegestütze“.

Noch viele Kontakte zu Schülern, Kollegen und Weggefährten

Für die Zahl der Gratulanten, mit denen Helmut Hentschel am 1. Februar ab 15 Uhr im Café Schmidt in Böhlen rechnet, wird das Dutzend natürlich nicht ausreichen. Dafür gibt es neben der Familie und der „Sippe“, wie er auch gern sagt, zu viele ehemalige Schüler, Kollegen, Mitarbeiter Weggefährten, die ihn kennen und schätzen und von denen er mit einigen noch in gutem Kontakt steht.

„Weiter stabile Gesundheit, Liebe und Glück in Familie und Freundschaft, eine glückliche Hand in allem, was getan werden muss und vor allem, dass er uns noch lange mit seinen Ideen, seinem großen historischen Wissen und mit Rat und Tat zur Seite stehen kann“, wünscht Walter Christian Steinbach. Dem werden sich gewiss sehr viele anschließen.

Von André Neumann